Grillbiträde i Gatukök
V Grillen AB / Restaurangbiträdesjobb / Järfälla
2026-03-03
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
Visa alla jobb hos V Grillen AB i Järfälla
Gatuköket ligger i Vällingby Centrum. Det är endast luckförsäljning, sommartid har vi uteservering.
Sortimentet består av sedvanligt gatuköksmat. Korv,hamburgare, kebab mm. Väldigt enkelt då det mesta är färdigt att steka eller fritera.
Jobbet består av att stå vid kassan, tillaga mat, städa, diska.
Du som person ska vara stresstålig, ren hygien, kunna bemöta kunder på bra sätt. Vara allmänt glad o trevlig.
Arbetstider varierar, vi har öppet från 10.00 till 21.00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: Vgrillen@gmail.com Arbetsgivare V Grillen AB
(org.nr 559477-9455)
Vällingby Torg 79 (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Kontakt
Sargon Can Vgrillen@gmail.com 070 440 08 70 Jobbnummer
