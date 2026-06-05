Landskapsingenjör till Hamn- och gatuförvaltningen
Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen / Skogsjobb / Varberg Visa alla skogsjobb i Varberg
2026-06-05
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Välkommen till hamn- och gatuförvaltningen!
Vi befinner oss i ett spännande skede efter en omorganisation som har stärkt vårt arbetssätt och vårt samarbete. Inom förvaltningen arbetar vi med att utveckla och ta hand om kommunens trafiksystem och offentliga miljöer.
Förvaltningen består av fem avdelningar och cirka 145 engagerade medarbetare. Tillsammans arbetar vi med allt från planering och myndighetsutövning till projekt, produktion, drift och verksamhetsstöd. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa tillgängliga, attraktiva och levande miljöer – för medborgare, besökare och näringsliv.
Vill du arbeta i en utvecklande och ny roll tillsammans med engagerade och kunniga kollegor? Tjänsten är placerad på avdelningen Infrastruktur och offentliga miljöer inom Hamn- och gatuförvaltningen.
Vi arbetar med samhällsnytta och hållbar förvaltning, där vårt uppdrag är att både skapa nya trygga, attraktiva och funktionella miljöer – och samtidigt ta väl hand om de offentliga platser vi redan har.
Låter detta spännande så vänta inte med din ansökan då vi kommer att arbeta med löpande rekrytering för tjänsten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
I din roll som landskapsingenjör kommer du framförallt jobba med förvaltning av kommunens gröna offentliga miljöer. Du kommer ha ett spännande och omväxlande arbete med utveckling och långsiktigt underhåll av t.ex, lekplatser, badplatser och övrig natur och parkmark.
I rollen kommer du att ha en samordnande funktion på avdelningen och arbeta tillsammans med övriga förvaltare inom gata, hamn samt övriga kollegor inom planering, byggnation och drift. Tillsammans utvecklar ni arbetssättet för en långsiktig och hållbar förvaltning av våra utemiljöer.
Tjänsten innebär bland annat att:
• Samordna och utveckla förvaltningen av kommunens offentliga miljöer
• Samordna arbetet med att ta fram, och implementera underhållsplaner
• Kartlägg våra anläggningar och formulera mål för olika områden
• Bidra med din kompetens inom grönyteskötsel, växtkunskap och förvaltning av gröna miljöer
Du kommer även att hantera frågor och synpunkter från allmänheten, vilket ställer krav på ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
Målet med förvaltarrollen är att:
• Säkerställa långsiktigt värde i kommunens anläggningar
• Skapa god kunskap om våra tillgångar
• Minska behovet av akuta åtgärder genom planerad förvaltningKvalifikationer
Vi söker dig som har eller är:
• Landskapsvetare, Landskapsingenjör eller har annan likvärdig utbildning
• Erfarenhet av arbete inom markförvaltning, med inriktning mot grönyteskötsel
• God förståelse för hur skötsel- och underhållsnivåer kan balanseras utifrån ekonomi och funktion
• Erfarenhet av att arbeta med geodata i programvaran QGIS
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
• Erfarenhet av trädvård
Som person är du samarbetsinriktad, lyhörd och flexibel. Du har lätt för att skapa goda relationer och kommunicera såväl internt som externt Du arbetar strukturerat och har förmåga att planera, prioritera och slutföra dina uppgifter med god kvalitet. Du har ett stort engagemang för förvaltning och det långsiktiga värdet av gröna miljöer! Arbetsgivaren kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330374". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Li Hagström li.hagstrom@varberg.se +46729839082 Jobbnummer
9950717