Skötare med inriktning samsjuklighet
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2026-06-05
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Tjänsten som skötare med inriktning samsjuklighet innebär att du träffar kunder som beviljats Boendestöd men förutom sin psykiska ohälsa även har en beroendeproblematik.
Du arbetar motiverande och pedagogiskt för att hjälpa personer med en kombination av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Målet är att bryta isolering, hitta nya sammanhang, skapa en fungerande och trygg vardag i det egna hemmet och underlätta kontakten med vård och myndigheter. Du arbetar med att stärka kundens egna resurser, minska skadeverkningar av missbruk och öka livskvaliteten.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Att stötta och motivera kunden till att utföra sysslor i hemmet, såsom städning, tvätt och inköp. Detta görs tillsammans med kunden för att bygga självständighet.
• Kontinuerlig uppföljning av vad kunden har att göra under veckan, som tex att komma iväg på tider med Psykiatrin, Socialtjänsten, Frivården, Förändringsledare mm och även finnas med som stöd vid sådana möten om behovet finns.
• Motivera till att upprätthålla kontakt med nätverk och familj. Vid hemlöshet träffar du kund under de former som är möjliga och arbetar mer uppsökande.
• Använda samtalsmetoder som MI (Motiverande Samtal) och lågaffektivt bemötande för att hjälpa kunden att hantera sin situation och göra val som hjälper kunden framåt.
• Arbeta med CRA och att förstärka faktorer som främjar drogfrihet i personens närmiljö.
• Stödja i kontakter med hälso- och sjukvård, psykiatri och beroendevård.
• Hjälpa brukaren att komma iväg till, arbete eller meningsfulla fritidsaktiviteter som självhjälpsmöten, träffpunkter tex Svea café för att bryta isoleringKvalifikationer
Arbetet utgår från en individuellt upprättad genomförandeplan som du upprättar tillsammans med brukaren. Kontinuerlig journalföring och rapportering enligt gällande lagstiftning (Socialtjänstlagen, SoL) för att följa upp och utvärdera insatserna. Du deltar i SIP (Samordnad Individuell Plan) och samarbetar med biståndshandläggare, sjuksköterskor, behandlare och andra viktiga aktörer kring brukaren. Arbetar förstärkt samverkan med Öppenvårdsenhet vuxen när behovet finns. Arbetar för att främja samverkan med externa aktörer och skapar nödvändiga nätverk runt kunden utifrån behov och önskemål.
Formella kompetenser:
• Godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet med inriktning psykiatri eller godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet med arbetslivserfarenhet från psykiatrin, socialpedagog, behandlingspedagog eller behandlingsassistent.
• B-körkort
• Du har minst 2 års arbetslivserfarenhet av samsjuklighet, psykisk ohälsa och beroende.
• Du behärskar det svenska språket i både tal och skrift.
• God erfarenhet av samverkan internt och externt.
Vi söker dig som har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra. Du ser logik och samband i komplex information och har förmågan att se långsiktiga lösningar. Du tar egna initiativ, är modig och har förmågan att skilja på sak och person. Du tar initiativ i sociala sammanhang och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323854". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Sandra Edström sandra.edstrom@gavle.se 026-17 98 19 Jobbnummer
9950714