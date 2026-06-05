Ambitiös energisystemingenjör med bred kompetens
Glava Energy Center Ekonomisk förening / Maskiningenjörsjobb / Arvika Visa alla maskiningenjörsjobb i Arvika
2026-06-05
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Vill du vara med och driva energiomställningen i praktiken? Har du ett brett intresse för energisystem, elektrifiering och digitalisering och vill utvecklas i en roll där teknik, samverkan och projektledning möts? Då kan du vara den person vi söker. Glava Energy Center söker en energisystemingenjör som vill ta nästa steg i sin karriär och bidra till genomförandet av ett nationellt demonstrationsprojekt inom industriell elektrifiering och digitalisering, i nära samverkan med ledande aktörer inom energiområdet.
Om Glava Energy Center
Glava Energy Center är ett innovationskluster, utbildningsaktör och medlemsdriven förening som arbetar för ett smart och hållbart energisystem i Värmland och den svensk-norska gränsregionen. Vi driver projekt, nätverk och initiativ inom bland annat lokal energihantering, energigemenskaper, cirkulär ekonomi, utbildning, testbäddar och klimatsmarta lösningar.
En viktig del av vårt arbete är att stärka våra medlemsföretag och samarbetspartners genom kunskap, samverkan och praktiska lösningar som bidrar till energi-omställningen. Med flera nya projekt och en växande medlemsbas befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas, och vi söker nu en ny kollega till vårt team.
Om rollen
Som energisystemingenjör hos oss kommer du bland annat att:
fungera som stöd till projektets industripartner både i tekniska frågor och i det praktiska genomförandet av demonstrationsaktiviteter,
bidra till planering, koordinering och uppföljning av aktiviteter hos projektets industripartner och internt hos oss
medverka i analys av tekniska data, dokumentation och erfarenhetsåterföring från projektets demonstrationsmiljöer.
bidra till att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av projektet.
Du kommer att arbeta nära Glava Energy Centers projektledare, tekniska projektledare och kommunikationsteam. Rollen innebär även samverkan med företag, forskningsaktörer och andra organisationer som deltar i projektet.
Du blir en del av ett litet och engagerat team där samarbete är viktigt. Förutom projektarbetet förväntas du bidra till Glava Energy Centers utveckling genom att delta i gemensamma aktiviteter, dela kunskap mellan projekt och medverka i utvecklingen av vår verksamhet.
Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan teknik, samverkan och projektledning. Vi ser gärna att du har intresse för flera av följande områden:
drift och utveckling av lokala och regionala elnät,
energianvändning i samhället, särskilt inom industrin,
flexibilitetsmarknader och flexibilitetstjänster,
styrsystem för energi- och effekthantering,
artificiell intelligens och dess växande betydelse för industriella processer och energisystem.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
magisterexamen inom energiområdet eller motsvarande teknisk utbildning/erfarenhet
minst två års relevant arbetslivserfarenhet,
god organisationsförmåga och ett strukturerat arbetssätt,
god problemlösningsförmåga,
förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar,
engagemang för hållbarhet och jämställdhet,
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska,
B-körkort.
Meriterande
erfarenhet av projektledning eller projektkoordinering.
erfarenhet av industriella verksamheter och energifrågor,
erfarenhet av genomförande av energi- eller utvecklingsprojekt.
Vi erbjuder
en visstidsanställning i tre år
en tjänst på 80–100%,
start i augusti 2026 eller enligt överenskommelse,
flexibla arbetsformer med möjlighet att arbeta från våra kontor i Arvika och Glava samt delvis på distans.
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära näringsliv, offentliga aktörer och andra nyckelspelare i energiomställningen – och bidra till konkreta lösningar för framtidens energisystem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: info@glavaenergycenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "energisystemingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Glava Energy Center Ekonomisk förening
, https://glavaenergycenter.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Glava Energy Center Ek Fören Kontakt
Frågor angående arbets- och anställningsvillkor
Magnus Nilsson magnus.nilsson@glavaenergycenter.se Jobbnummer
9950715