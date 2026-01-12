Göteborgs Bästa Diskare!
Vi letar inte efter alla, vi letar efter dig som har ett gediget intresse för service och som brinner för yrket! Hos oss får du möjligheten att styra ditt eget schema och arbeta när det passar dig.
Om jobbet:Vi söker dig som vill arbeta inom bemanning och trivs att arbeta i olika miljöer och ser det som en rolig utmaning att inte ha en fast plats att arbeta på varje dag.
Arbetstiderna är varierande, men vi söker framförallt dig som kan jobba dagtid måndag-fredag och kanske någon helg Vem är du?
Minst 12 månaders erfarenhet från diskarbete inom hotell och restaurangbranschen i Norden.
Du har arbetat med minst två av följande maskiner
Tunnelmaskin
Huvmaskin
Grovdiskmaskin/Granuldisk
Goda kunskapar inom svenska eller engelska språket.
Du har lätt att ta till dig nya instruktioner, har en god förmåga att samarbeta och vågar ta för dig på en ny arbetsplats.
Du är nyfiken, arbetsvillig och lösningsfokuserad.
Du är självgående men har inga problem att arbeta i team.
Då man ofta byter arbetsplats ligger det en stor vikt att du har en hög social kompetens, är ansvarstagande, organiserad och flexibel.
Du kommunicerar obehindrat på svenska eller engelska!
Varför ska du jobba på RA Hospitality?Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.Mer om ossRA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
