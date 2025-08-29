Golang Software Developer - Body Worn Camera Solutions
På uppdrag av vår kund söker vi nu en Golang Software Developer till deras snabbt växande Body Worn Camera Solutions-team. Här får du vara med och skapa framtidens lösningar för kroppsburna kameror som används av polis, vårdpersonal, säkerhetsvakter och många fler - i situationer där säkerhet, trygghet och tillit är helt avgörande.
Om kunden De är världsledande inom nätverksvideo och skapar innovativa lösningar för att förbättra säkerhet och möjliggöra nya affärsmöjligheter. Sedan starten 1984 har företaget drivit utvecklingen inom branschen och erbjuder idag produkter och tjänster för videoövervakning, analys, passerkontroll, intercom och ljudsystem.
Med huvudkontor i Lund och över 4 000 medarbetare i fler än 50 länder är de ett globalt företag med stark lokal närvaro. Kulturen präglas av öppenhet, samarbete och en vilja att göra skillnad. Här får du arbeta i en miljö där innovation uppmuntras, där initiativ som Free Friday ger utrymme för kreativ utveckling, och där laganda är en självklar del av vardagen.
Ditt framtida team Du kommer att jobba i ett av kundens sju mjukvaruteam inom Body Worn, som tillsammans ansvarar för hela systemlösningen, från kameror och kontrollenheter till mobilappar för iOS och Android samt molnbaserade tjänster.
Deras utvecklingsteam är små, dynamiska och tar ansvar för sina egna expertområden. Ditt team fokuserar på att utveckla mjukvara för de inbyggda enheter som utgör hjärtat i Body Worn-systemet. Arbetet sker nära användarna, både genom egna utvecklingspiloter hos kunder och i nära samarbete med deras säljorganisation, vilket gör att era lösningar snabbt testas och kommer till praktisk nytta.
De drivs av nyfikenhet och av att leverera hög kvalitet till marknaden, och de lyckas tillsammans. Teamet arbetar agilt med Linux-baserad mjukvara, där majoriteten av tjänsterna skrivs i Go och integreras med DBus, REST och GraphQL. Ni ansvarar för backend-delen och samarbetar tätt med kollegor som utvecklar frontend och kamerornas mjukvara. All kod hanteras i Gerrit, och integrationstester körs kontinuerligt i Jenkins.
Om rollen Som Golang Software Developer blir du en central del av teamet som utvecklar Linux-baserad mjukvara för våra kroppsburna kameralösningar. Du arbetar främst i Go, men bidrar också i helheten genom att utveckla tjänster som integrerar med DBus, REST, GraphQL och gRPC. Arbetet innebär att du löser komplexa end-to-end use cases med höga krav på kvalitet, säkerhet och stabilitet - alltid i nära samarbete med kollegor från firmware, frontend och test.
Exempel på uppgifter kan vara att:
Utveckla nya backend-tjänster för att hantera kommunikation mellan kamera, kontrollenhet och molntjänster.
Implementera och förbättra integrationer med DBus, REST och GraphQL.
Arbeta med Linux-baserade system och verktyg som Yocto/OpenEmbedded för att säkerställa stabila leveranser.
Delta i hela utvecklingskedjan, från design och implementation till kodgranskning, testning och driftsättning.
Vi tror att du har
Några års erfarenhet av Go, eller mycket goda kunskaper i ett annat språk som Java, C eller Rust.
Erfarenhet av att bygga tjänster med REST, GraphQL, gRPC eller DBus.
Vana att utveckla i Linux-miljö.
Erfarenhet av Yocto/OpenEmbedded är starkt meriterande.
Du brinner för att utveckla stabila tjänster på edge-enheter och har en vilja att förstå helheten - från enhet till moln. Framför allt trivs du i team där samarbete, kvalitet och lärande står i fokus.
Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta tyra.nguyen@edzagroup.se
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EdZa AB
(org.nr 559328-6411), https://edzagroup.se/ Arbetsplats
Ed:Za Kontakt
Tyra Nguyen tyra.nguyen@edzagroup.se +46 76 721 49 75 Jobbnummer
9483451