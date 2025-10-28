Global Order Specialist till Axis Communications i Lund
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Lund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Lund
2025-10-28
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa en smartare och säkrare värld? Nu söker vi en noggrann, initiativtagande och serviceminded Customer Order Specialist till huvudkontoret i Lund. Låter detta som nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan, vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Axis är ett snabbväxande och innovativt IT-företag med ett globalt fotavtryck. Vår framgång beror till stor del på vår högt kvalificerade personal och vår starka kultur av att våga lyckas och tillåta oss att ständigt bryta ny mark. På Axis är våra anställda innovativa, engagerade och energiska och det är bara början. De är företagets drivkraft och strävar efter att föra det framåt mot målet att bli nummer ett i vår bransch. Som den globala marknadsledaren inom nätverksvideo driver Axis branschen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter baserade på en öppen plattform - vilket levererar högt värde till sina kunder.
Vad kommer du att göra?
Som Global Order Specialist kommer du att hantera frågor kring ordrar från våra säljregioner och interna intressenter från Axis och våra dotterbolag. Du kommer att behöva arbeta tvärfunktionellt för att följa processer och utforska förbättringar. Du kommer att vara huvudkontaktpunkt gällande dina leveranser och relaterade frågor.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är
• Ansvarig för alla frågor kring ordrar och leveransplaner samt som en backup för resten av teamet vid behov.
• Att medla och koordinera med säljregionen och olika avdelningar inom Axis.
• Etablera och vårda en stark relation med våra säljregioner. För detta behöver du högsta fokus på kundnöjdhet och utmärkt förståelse för behov i olika kulturer.
• Arbeta med förbättringar och koordinera dessa med alla berörda parter i returerna
• Kunskapsdelning - dokumentera och upprätthålla instruktioner och rutiner enligt organisatoriska riktlinjer.
Denna position kan innebära några dagar av resande under uppdraget.
Globala orderteamet
Du kommer att vara en del av det globala orderteamet inom Axis. Det globala orderteamet i Lund består av cirka 12 personer och tillsammans med de lokala orderteamen baserade i EMEA, Amerika och Asien utgör vi Axis orderfunktion. Bli en del av ett dynamiskt team där din förmåga att hantera frågor och kundsupport är avgörande för vår framgång. Vi värdesätter noggrannhet, service och en proaktiv inställning i en miljö som präglas av samarbete och innovation.
Vad kan Axis erbjuda dig?
I utbyte mot ditt engagemang kan Axis erbjuda dig ett jobb i en innovativ och global organisation som är mycket stolt över att leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet till våra kunder. Att arbeta med oss ger dig en utmärkt möjlighet att utvecklas i en organisation som främjar professionell och individuell tillväxt. Kom och gå med oss!
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av en liknande roll
• Har erfarenhet av att arbeta i ett ERP-system och god kunskap i Microsoft Office (Outlook, Word, Excel och PowerPoint)
• Du behöver vara en erfaren kommunikatör med utmärkt skriftlig och muntlig engelska och svenska för att hantera internationella kontakter i en mångkulturell miljö
Det är meriterande
• Om du haft ett arbete som krävt sifferförståelse i B2B
• Om du tidigare arbetat inom logistik, supply chain eller ekonomi
För att lyckas och trivas i rollen har du följande egenskaper
Vi ser att du har en stark affärsförståelse och alltid sätter kunden först. Du har förmågan att ta initiativ och har ett stort intresse för att driva förbättringar och effektivisera interna processer relaterade till ditt område på ett strukturerat sätt, alltid med högsta uppmärksamhet på detaljer. Du har förmågan att bearbeta stora volymer av transaktioner i hög takt med skicklighet samtidigt som du upprätthåller högsta standard för fullständighet, noggrannhet och integritet. Du prioriterar ditt eget arbete effektivt för att möta deadlines och KPI:er samt är en självständig/flexibel problemlösare med förmågan att hantera kontinuerliga förändringar. Eftersom teamwork är avgörande för Axis, tror vi att det är viktigt att du också har förmågan att samarbeta i en tvärfunktionell miljö, bidra till en god laganda och stimulerande arbetsmiljö, och skratta mycket.
Övrig information
• Start: December
• Omfattning: Heltid
• Placering: Lund
• Arbetstider: 08.00-16.30
• Om uppdraget: Du blir anställd av Academic Work på ett konsultuppdrag på ett år, därefter finns möjlighet till förlängning/överrekrytering
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Du kan läsa mer om Axis här! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115372". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9576701