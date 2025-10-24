GIS-ingenjör
Vatten och Avfallskompetens i Norr AB / GIS-jobb / Umeå Visa alla gis-jobb i Umeå
2025-10-24
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vatten och Avfallskompetens i Norr AB i Umeå
, Nordmaling
, Vindeln
eller i hela Sverige
Gillar du kartor, teknik och att jobba tillsammans med andra? Hos oss får du en varierad vardag där du både utvecklar system och bidrar till samhällsnyttan
Vi erbjuder en roll för dig som vill vara en del i Vakins samhällsviktiga verksamhet.
Tjänsten är placerad på avdelningen VA-Teknikstöd med 12 personer, där ett antal medarbetare ganska uteslutande arbetar med liknande frågor och har ett nära samarbete inom arbetsområdet. Gruppen har väl dokumenterade arbetssätt och metoder samt arbetar i många frågor i nära samverkan med andra sektioner på Vakin.
Arbetsuppgifter
Som GIS-ingenjör hos oss innebär dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ta fram kartunderlag, leverera ledningskartor och digitalisera kartmaterial i vårt GIS-system VA-banken. Du arbetar med framtagandet av nybyggnadskartor samt utvecklar, underhåller och administrerar vår geodata i samråd med systemförvaltare.
Vidare ingår i tjänsten att analysera kartmaterial, upprätta presentationer och utredningar för sektionens dagliga arbete. Samt utföra enklare VA-projekteringar och fältarbeten i form av inventeringar och viss inmätning.
Kvalifikationer
Du har en universitets-/högskoleutbildning med inriktning mot GIS, samhällsbyggnad, samhällsplanering eller annan lämplig bakgrund. Vidare har du erfarenhet av att arbeta i ArcGIS eller QGIS. Du har goda kunskaper i svenska samt B-körkort. Kunskaper inom VA är meriterande.
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och har lätt för att samarbeta med andra. Du tar initiativ, är lösningsfokuserad och ser värdet i att både ge och be om hjälp. Hos oss är det viktigt att du bidrar till en positiv arbetsmiljö där vi stöttar varandra. Tillsammans skapar vi resultat - med både självständighet och laganda.
Vad vi kan erbjuda dig
Vakin är en trygg och stabil arbetsplats med många förmåner och utvecklingsmöjligheter, allt för att du ska trivas och växa hos oss. Vi erbjuder kompetensutveckling i form av utbildningar och lärande i arbetet. Vi har ett aktivt kunskapsutbyte inom Vakin och i nätverk med kollegor runt om i landet.
På Vakin har vi förmåner som underlättar för dig att få balans mellan arbete och fritid. Du har bland annat ett arbetstidskonto för ledighet utöver din semester, möjlighet att distansarbeta någon dag i veckan, flextid och arbetstidsförkortning under sommarmånaderna.
Vår personalförening har ett brett utbud av aktiviteter för en trivsam och frisk arbetsplats där vi möts över avdelningarna. Vi har ett friskvårdsfokus med hälsocoach, pass på arbetstid, friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag.
Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Eftersom vi bedriver en samhällsviktig verksamhet kan säkerhetsprövning krävas för vissa tjänster. Som ett led i vårt säkerhetsarbete kommer slutkandidat i de befattningarna att efter sitt godkännande omfattas av en bakgrundskontroll samt säkerhetsintervju.
Mer information om Vakin hittar du https://www.vakin.se/omvakin.4.71c1e048182ec6b2167407d.html
Välkommen med din ansökan!
Vi är Vakin
Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB) är ett kommunalt bolag som ägs av Umeå, Vindeln och Nordmalings kommun. Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållens avfallsresurser. För att lyckas med detta behöver vi ha en hög kompetens och samverka för en hållbar utveckling i regionen. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/35". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vatten och Avfallskompetens i Norr AB
(org.nr 559028-8899) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vatten & Avlopp, VA Teknik, Teknikstöd Kontakt
Johanna Bäckström, HR 0761468475 Jobbnummer
9572052