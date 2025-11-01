Gatuköks biträde
2025-11-01
Hej!
Personal sökes till Gatukök i centrala Göteborg!
Vill just du ha möjligheten att få jobba med goa kollegor i en fartfylld miljö? Sök då till oss!
Just nu söker vi personal omgående och arbetet är på schemalagd arbetstid.
Vad vi erbjuder:
• Vi erbjuder både deltid och heltidstjänster.
Vad vi söker:
• Vi söker gatukök biträden som kan jobba vardagar, kvällar och helger.
• Glad och utåtriktad.
• Stort intresse för mat.
• Engagerad och lätt för att samarbeta.
• Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från tidigare jobb. Minst 1 års erfarenhet.
• Goda Svenska språkkunskaper är viktigt på grund av att man har kundkontakt.
Du kommer få jobba med:
• Försäljning.
• Stå i kassan.
• Förbereda mat samt städning.
Låter detta intressant? Skicka ditt CV ( ett måste ). OBS: Vi söker endast efter seriösa personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: bestesab@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gatuköks biträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bestes AB
(org.nr 556941-6257)
Vasagatan 25. (visa karta
)
411 26 GÖTEBORG Arbetsplats
Vasagrillen Jobbnummer
9584380