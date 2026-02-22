Gatuköks biträde
Bestes AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-02-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bestes AB i Göteborg
Personal sökes till snabbmatsrestaurang i centrala Göteborg
Efter vår nyligen genomförda ombyggnation och vidareutveckling av verksamheten söker vi nu fler engagerade medarbetare till vårt team.
Vi är en väletablerad snabbmatsrestaurang i centrala Göteborg med högt tempo, tydliga rutiner och fokus på kvalitet och service. Vi söker dig som har erfarenhet och vill arbeta i en seriös och långsiktig verksamhet.
Tjänster:
* Heltid
* Deltid
* Sommarjobb
Arbetet är schemalagt och omfattar vardagar, kvällar och helger.Publiceringsdatum2026-02-22Kvalifikationer
* Minst 1 års erfarenhet från restaurang, snabbmatsrestaurang eller liknande serviceyrke (krav)
* Mycket goda kunskaper i svenska (krav på grund av kundkontakt och livsmedelshantering)
* Förmåga att arbeta strukturerat i högt tempo
* Serviceinriktad och professionell i kundbemötande
* Ansvarsfull, noggrann och punktligDina arbetsuppgifter
* Kassahantering och försäljning
* Självständigt kunna tillaga samtliga rätter på menyn i högt tempo
* Ha god kännedom om arbetsstationer och placering av råvaror och utrustning
* Ansvara för korrekt livsmedelshantering enligt gällande rutiner (temperaturkontroller, allergener m.m.)
* Städning och upprätthållande av ordning och hygien
Vi söker seriösa och motiverade medarbetare som vill arbeta långsiktigt och bidra till en professionell arbetsmiljö.
Skicka CV (obligatoriskt) samt en kort presentation av dig själv.
Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: bestesab@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gatuköks biträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bestes AB
(org.nr 556941-6257)
Vasagatan 25. (visa karta
)
411 26 GÖTEBORG Arbetsplats
Vasagrillen Jobbnummer
9756256