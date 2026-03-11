Gata-parkchef till Askersunds kommun
2026-03-11
Vill du vara med och utveckla och förvalta våra utemiljöer som gör Askersund till en kommun där människor vill leva, mötas och stanna kvar? Just nu söker vi en engagerad och strategisk Gata-parkchef som vill ta ansvar för allt det som gör våra utemiljöer både funktionella och vackra. Ett uppdrag som gör skillnad i hela samhället.
Så välkommen till Askersund - den lilla kommunen med de stora ambitionerna. Här uppskattar vi nära samarbeten, korta beslutsvägar och modet att påverka. Vi arbetar tillsammans för att skapa en kommun där kvaliteten märks i allt från blomsterplanteringar till långsiktiga samhällsbyggnadsprojekt.
Just nu genomför vi även en spännande omorganisaion där alla samhällsbyggnadsfunktioner samlas under samma tak. Gata- och parkverksamheten är en viktig del av organisationen och du får en central roll i att delta i att bygga upp det nya kontoret. Kommunen har höga mål för utemiljöerna - och här får du vara med och se till att de blir till verklighet.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Gata-parkavdelningen ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunens gator, vägar, parker, naturområden, allmänna platser, idrotts och friluftsanläggningar, skog och mer därtill. Här ingår även verkstad, servicevaktmästeri, trafikfrågor och projektledning av kommunala exploateringsprojekt. Inom omorganisationen tillkommer också bl.a. skolskjutsplanering och hantering av färdtjänsttillstånd.
Som Gata-parkchef har du ett brett och utvecklande ansvar:
* Personal och budgetansvar för hela avdelningen.
* Ledning, styrning och samordning av verksamheten både operativt och strategiskt.
* Arbete med upphandling, beställningar och avtalsutveckling för både konsulter och entreprenörer.
* Genomförande av exploateringsprojekt.
* Företräda avdelningen i dialog med politiker, kommuninvånare, media, myndigheter, företagare och andra externa aktörer.
* Säkerställa att relevanta regelverk följs, samt planera, genomföra och följa upp projekt.
Det finns en politisk överenskommelse om att utreda möjligheten att lägga ut mer kommunal verksamhet på entreprenad, vilket skulle kräva att vi som organisation kan ställa om till en mer renodlad beställarorganisation. Du blir en nyckelperson i arbetet med att utreda förutsättningarna för denna eventuella förflyttning av utförande av drift- och underhåll till det privata näringslivet. En förutsättning är en oförändrad kostnadsnivå eller minskade driftkostnader.
Du arbetar inledningsvis i tekniska förvaltningens ledningsgrupp och nära kollegor inom hela samhällsbyggnadsområdet. Tillsammans med dina medarbetare och entreprenörer ansvarar du för helheten från akuta driftsfrågor till långsiktiga investeringar.Kvalifikationer
Askersund är en liten kommun där samarbete är en förutsättning för att lyckas. Vi söker därför dig som ser helheten och drivs av att bidra till verksamheten i stort. Du bygger nätverk, håller relationer levande och kommunicerar tydligt både i tal och skrift. Du är trygg i ditt ledarskap och har en lösningsfokuserad inställning som skapar energi och framåtanda. Struktur och kvalitetstänk faller sig naturligt för dig.
Du behöver ha:
* Högskoleexamen eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Flerårig erfarenhet från drift och/eller anläggningsverksamhet, gärna i beställarroll.
* Tidigare chefserfarenhet med personal och budgetansvar.
* Erfarenhet av upphandling och avtal.
* Körkort B (egen bil är önskvärt).
Meriterande:
* Erfarenhet från offentlig verksamhet.
* Erfarenhet av upphandling och arbete med entreprenörer.
* Praktisk och teoretisk bakgrund inom grönyteskötsel.
Personlig lämplighet väger tungt-vi söker någon som vill leda, utveckla och driva verksamheten framåt tillsammans med sina medarbetare.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
