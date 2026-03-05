Fysioterapeut
2026-03-05
Torsås kommun - en kommun med närhet och livskvalité i södra Kalmar län. Kommunen, med ca 7 000 invånare, kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns havet, kusten, stränderna, slättlandet, sjöarna och skogarna. Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin men har också en stor potential inom besöksnäring och andra områden. Här kan vi erbjuda en hög livskvalitet med närhet och stor trygghet för invånare och besökare. Torsås kommun har fem förvaltningar och två helägda bolag.
I Torsås kommun vågar vi hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks genom att vi tar tillvara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter arbetar nära varandra gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef, vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och nära samarbete.
Torsås kommuns värdegrund bygger på orden Delaktighet, Utveckling, Tydlighet och Trygghet. Ett förhållningssätt som varje medarbetare och förtroendevald visar i det dagliga arbetet och i möte med medborgare och kunder.
Den kommunala primärvården är lokaliserad i Söderåkra, med direkt anslutning till E22, vilket gör pendlingen enkel - oavsett om du bor i Kalmar, Karlskrona eller någonstans däremellan.
Som fysioterapeut hos oss arbetar du med habiliterande och rehabiliterande insatser samt tidiga och förebyggande insatser för att stärka individens funktion, aktivitetsförmåga och självständighet. Du har ett självständigt ansvar för dina bedömningar och insatser och är med och utvecklar arbetssätt som bidrar till kvalitet, likvärdighet och god resursanvändning.
Uppdraget innebär att du:
* Genomför funktions- och rörelsebedömningar
* Planerar och genomför individuella rehabiliterande insatser
* Arbetar förebyggande för att minska fallrisk och funktionsnedsättning
* Stärker individens egna resurser genom träning och stöd
* Förskriver och följer upp tekniska hjälpmedel
* Ger handledning och stöd till omvårdnadspersonal vid behov
* Medverkar i utveckling av arbetssätt och rutiner inom verksamheten
Du ingår i ett tvärprofessionellt sammanhang tillsammans med bland annat arbetsterapeut, sjuksköterska, enhetschef och omsorgspersonal. Helhetssyn och samarbete är en naturlig del av vardagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och som trivs i en roll med både självständigt ansvar och nära samarbete med andra professioner. Du är trygg i din yrkesroll, gör egna professionella bedömningar och fattar välgrundade beslut i ditt arbete.
* Legitimation som fysioterapeut
* Förmåga att arbeta både självständigt och i team
* B-körkort
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete med barn enligt LSS ska uppvisas vid erbjudande om anställning. Utdraget beställer du via Polisens e-tjänst.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsås kommun
Enhetschef Kommunal Primärvård
