Fullstack JavaScript
TeknikAkademin Norden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TeknikAkademin Norden AB i Stockholm
, Västerås
, Växjö
, Göteborg
eller i hela Sverige
Fullstack JavaScript
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom fullstackutveckling med inriktning mot JavaScript som vill undervisa och vägleda studerande i modern webbutveckling. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på frontend- och backendutveckling inom JavaScript-ekosystemet.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur webbapplikationer utvecklas från användargränssnitt till serverlogik och databashantering.Publiceringsdatum2026-02-15Arbetsuppgifter
Undervisa i frontendutveckling med HTML, CSS och moderna JavaScript-ramverk
Handleda studerande i backendutveckling med Node.js och relaterade tekniker
Introducera arbete med API:er, databaser och autentisering
Undervisa i versionshantering, testning och etablerade utvecklingsmetoder
Stötta studerande i praktiska projekt och teknisk problemlösning
Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund inom webbutveckling eller systemutveckling
Har goda kunskaper i JavaScript samt erfarenhet av moderna ramverk (t.ex. React, Vue eller Angular)
Har erfarenhet av backendutveckling med Node.js och databashantering
Har förståelse för REST API:er, säkerhet och applikationsarkitektur
Är trygg i tekniska resonemang och strukturerad kodutveckling
Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En meningsfull roll där du gör verklig skillnad
En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretagKontaktuppgifter för detta jobb malcolm.mustafa@teknikakademin.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7230387-1842915". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TeknikAkademin Norden AB
(org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Östgötagatan 73 (visa karta
)
116 64 STOCKHOLM Jobbnummer
9743271