TeknikAkademin Norden AB / Datajobb / Stockholm
2026-02-15


Fullstack JavaScript
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom fullstackutveckling med inriktning mot JavaScript som vill undervisa och vägleda studerande i modern webbutveckling. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på frontend- och backendutveckling inom JavaScript-ekosystemet.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur webbapplikationer utvecklas från användargränssnitt till serverlogik och databashantering.

Publiceringsdatum
2026-02-15

Arbetsuppgifter
Undervisa i frontendutveckling med HTML, CSS och moderna JavaScript-ramverk

Handleda studerande i backendutveckling med Node.js och relaterade tekniker

Introducera arbete med API:er, databaser och autentisering

Undervisa i versionshantering, testning och etablerade utvecklingsmetoder

Stötta studerande i praktiska projekt och teknisk problemlösning

Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund inom webbutveckling eller systemutveckling

Har goda kunskaper i JavaScript samt erfarenhet av moderna ramverk (t.ex. React, Vue eller Angular)

Har erfarenhet av backendutveckling med Node.js och databashantering

Har förståelse för REST API:er, säkerhet och applikationsarkitektur

Är trygg i tekniska resonemang och strukturerad kodutveckling

Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning

Vi erbjuder
Hög ersättning

Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)

En meningsfull roll där du gör verklig skillnad

En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretag

malcolm.mustafa@teknikakademin.se

Sista dag att ansöka är 2026-08-14
