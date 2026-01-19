Frukostvärd
2026-01-19
Vi söker nu 2 pers till vår absolut viktigaste position på Wärdshuset. Medevi Brunn är även ett hotell så vi behöver 2 st morgonpigga, positiva, glada personer som möter upp våra gäster och ger dem en fantastisk start på dagen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av detta sedan tidigare, det är ett otroligt härligt jobb men kan också stundtals vara väldigt stressande så det behövs att man är förberedd inför sin uppgift. Det är en tjänst som kan vara enstaka dagar från maj medans det blir fulltid under juni, juli, augusti för att sedan erbjudas enstaka dagar en bit in under hösten också. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: restaurant@medevibrunn.se
