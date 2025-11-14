Fritidsledare till Ung fritid (vikariat)
2025-11-14
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör Botkyrka friskare, starkare och mer kreativt! Vi ser till att det finns ett rikt kultur- och idrottsliv med många olika fritidsaktiviteter att välja på i kommunen. Vi bidrar till levande och trygga livsmiljöer och gör det möjligt för Botkyrkabor att utveckla sina intressen. Med en meningsfull fritid mår människor bättre vilket stärker folkhälsan. Med drygt 200 medarbetare ansvarar vi för bibliotek, bad, kulturskola, konsthall, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar och folkhälsoparker.
Verksamhetsområdet är en av tre verksamhetsområden i Kultur- och fritidsförvaltningen. Verksamheten ansvarar för frågor som gäller den öppna fritidsverksamheten årskurs 4 - 9. De öppna fritidsverksamheterna är kostnadsfria, öppna mötesplatser med syftet att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar. I Botkyrka finns elva fritidsklubbar för barn i åldern årskurs 4 - 6 och åtta fritidsgårdar för unga årskurs 7 - 9. Fyra av fritidsklubbarna drivs av kommunen och de övriga drivs av fyra olika utförare från Botkyrkas civilsamhälle.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en engagerad fritidsledare till ett vikariat inom Ung Fritid.
Tjänsten innebär att du arbetar på flera av våra fritidsverksamheter utifrån behov i verksamheten.
Som fritidsledare bidrar du till att skapa trygga och inkluderande mötesplatser för barn och unga. Du inspirerar till delaktighet, engagemang och gemenskap genom meningsfulla aktiviteter som stärker självkänsla och framtidstro. Du möter barn och unga med nyfikenhet och respekt, och fungerar som en trygg och närvarande vuxen som uppmuntrar dem att vara medskapare i verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- planera, leda och utvärdera aktiviteter utifrån barns och ungas intressen
- skapa trygga, inkluderande och kreativa miljöer på fritidsklubb och fritidsgård
- arbeta relationsskapande och stödjande i mötet med barn och unga
- samverka med kollegor, vårdnadshavare, skola och civilsamhälle
- bidra till verksamhetens utveckling genom delaktighet i planering och uppföljning.
Arbetet omfattar fritidsklubbsverksamhet för barn i åldern 10-12 år samt fritidsgårdsverksamhet för ungdomar i åldern 12-16 år. Arbetet sker enligt rullande schema med kvälls- och helgtjänstgöring.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av ett engagerat team av fritidsledare och arbetsledare som tillsammans arbetar för att skapa meningsfulla mötesplatser för barn och unga i Botkyrka. Våra verksamheter präglas av samarbete, omtanke och en stark vilja att utvecklas.
Hos oss får du möjlighet att växa i din roll genom erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Vi ger utrymme för egna initiativ, idéer och aktiviteter som stärker barns och ungas inflytande. Botkyrka kommun erbjuder en arbetsplats där mångfald, trygghet och delaktighet är viktiga värden både i mötet med unga och kollegor.
Du som söker till oss
Du har en utbildning till fritidsledare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med barn och unga inom fritidsverksamhet eller annan pedagogisk miljö, och trivs med att leda grupper och skapa engagemang genom aktiviteter.
Övriga krav:
- Erfarenhet av att planera och genomföra aktiviteter för barn och unga.
- Erfarenhet av att skapa struktur och trygghet i arbetet.
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av att leda projekt eller egna initiativ inom fritidsverksamhet.
- Erfarenhet av arbete i socialt och kulturellt mångfacetterade miljöer.
- Erfarenhet av pedagogiskt eller socialt arbete som stödjer ungas utveckling.
- Erfarenhet av att leda eller delta i skapande eller kreativa aktiviteter.
- Erfarenhet av samverkan med skola, föreningsliv eller civilsamhälle.
Som fritidsledare hos oss är du trygg i din roll och bidrar till att skapa en stabil och förtroendeingivande miljö för barn och unga. Du bygger relationer genom närvaro, lyhördhet och respekt, och möter varje individ med ett inkluderande och engagerat förhållningssätt.
Du trivs i samarbete med andra och ser styrkan i att arbeta mot gemensamma mål. När utmaningar uppstår tar du initiativ, hittar lösningar och bidrar till att arbetet går framåt. Ditt engagemang, din struktur och din förmåga att omsätta idéer i praktiken gör dig till en viktig del i verksamhetens fortsatta utveckling.
För tjänster på Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
