Fritidsledare

2026-02-24
Södertälje friskola är en friskola i centrala Södertälje med cirka 480 elever, skolan ligger ca 5 min promenad från buss och tåg. Vi lägger stor vikt vid elevernas språkliga utveckling och arbetar mycket med det kollegiala lärandet för att utveckla vår pedagogik.
Vi lägger stor vikt vid att ha legitimerade lärare med hög kompetens och ett stort engagemang. Hos oss blir varje elev sedd och uppmärksammad utifrån sina egna förutsättningar. Personalen är indelad i fyra arbetslag fördelade i fritids, F-3, 4-6 samt år 7-9.
Du skall vara trygg och tydlig i ditt ledarskap, ha en elevsyn som överensstämmer med skolans värdegrund samt god kunskap om skolans styrdokument. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du positiv, tydlig, respektfull, målorienterad, lösningsfokuserad och tar eget ansvar.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med barn och ungdomar. Du kommer främst vara resurs till elever i år 4-6 och även finnas tillhands för elever på raster och fritids allt för att skapa en trevlig och lugn skolmiljö.
Tjänsten är på 100% och gäller omgående.
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: maria.fellqvist.guva@sodertaljefriskola.se
