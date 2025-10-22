Fritidslärartjänst till Montessoriskolan Globen
2025-10-22
Lärare fritidshem sökes Montessoriskolan Globen
Montessoriskolan Globen i Alingsås söker en engagerad och kunnig lärare fritidshem för åldrarna förskoleklass till årskurs 6. Är du passionerad för att inspirera och utbilda unga elever på ett montessoriinriktat sätt? Sätter du barnets bästa i centrum och tycker om att skapa lärmiljöer som inspirerar till lärande och lek? Då kan du vara den vi söker!
Om skolan: Globen är en icke vinstdriven fristående grundskola i Alingsås grundad 1992. På skolan går drygt 400 elever, från förskoleklass till årskurs 9. Vi erbjuder fritidsverksamhet för elever i åldrarna 6-12 år. Föräldraföreningen "Alingsås Montessoriskolan Globen" är skolans huvudman. Som medlem i föreningen har du möjlighet att engagera dig i skolans utveckling genom arbete i styrelsen och olika arbetsgrupper. Skolans ekonomiska överskott återinvesteras i skolan.
På vårt fritids arbetar 9 engagerade kollegor som alla hjälps åt tillsammans och vill utveckla vår fina lärmiljö tillsammans med barnen. Vi arbetar med att man lär sig i olika typer av miljöer och vår utomhusmiljö blir därför ett viktigt verktyg för oss. Varje vecka träffas all personal på fritidshemmet tillsammans och läser in sig på senaste forskning, träffar elevhälsan eller pratar utveckling.
Skolan är värderingsstyrd vilket betyder att samarbetet mellan föräldrar, elever, pedagoger och skolledning grundas i "Globenandan" som sammanfattas i följande punkter:
Respektera dig själv - Ta dig själv och ditt skolarbete på allvar.
Respektera andra - Bemöt människor på ett artigt, rättvist och uppriktigt sätt.
Respektera miljön - Var rädd om dina, andras och våra gemensamma saker.
Vår montessoriinriktade pedagogik: Vår uppgift är att följa läroplanen och skapa en relation till varje enskild elev med målet att eleven ska finna sin inre motivation och lust att lära. Det vill säga vi ska hjälpa eleven att finna sig själva och bli trygg nog att vilja testa sina nya kunskaper, värderingar och lära sig att samarbeta med andra. Montessori-pedagogiken fokuserar på att utveckla elevernas självständighet, ansvarstagande och förmåga att arbeta både individuellt och i grupp.
Arbetsuppgifter:
Planera, driva, utvärdera och utveckla skolans fritidshemsverksamhet F-6 tillsammans med engagerade kollegor.
Samarbeta med skolans lärare och vara en del av elevernas skoldag.
Delta aktivt i skolans utvecklingsarbete och kollegiala samarbeten och främja samarbetet mellan fritidshem-skola.
Kvalifikationer:
Legitimerad lärare fritidshem
Goda pedagogiska och didaktiska färdigheter.
Förmåga att skapa en trygg och inspirerande lärmiljö.
Gärna intresse för och utbildning i bild, skapande och/eller rörelse och hälsa.
Personliga egenskaper:
Engagerad och motiverad.
Flexibel och lösningsorienterad.
God samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga.
Passion för att utveckla och stödja elevernas lärande.
Vi erbjuder:
En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning.
En skola som värdesätter kreativitet och innovation.
Vi intervjuar kandidater löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Bollvägen 9
441 55 ALINGSÅS
Maja-Karin Ekåsen maja-karin.ekasen@globen.nu
