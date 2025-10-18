Frisör
2025-10-18
Vi söker en erfaren frisör!
Hallå! Vi letar nu efter en erfaren frisör - för herr, dam eller både och - till vår trevliga salong vid Gustav Adolfs Torg i Malmö.
Är du passionerad, professionell och älskar ditt yrke? Då vill vi gärna att du blir en del av vårt team!
Vi erbjuder:
* En modern och mysig arbetsmiljö
* Centralt läge mitt i stan
* Möjlighet till utveckling och nya kunder
* Härliga kollegor och trevlig stämning
* Möjlighet att hyra stol och arbeta som egen företagare.
eller arbeta på provisionsbasis (procentandel)
Skicka din ansökan redan idag!
För mer information, kontakta oss gärna nedan:
0790584098 / info@snsalon.com
Välkommen till oss på Gustav Adolfs Torg 51 i hjärtat av Malmö! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@snsalon.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sn Salon AB
(org.nr 559375-4871) Jobbnummer
9563470