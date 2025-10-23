Förskollärare till Mantorps förskolor
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Mjölby Visa alla förskollärarjobb i Mjölby
2025-10-23
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen i Mjölby
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Nu söker vi förskollärare till två förskolor inom samma enhet; Stjärnfallets förskola och Sya förskola. Stjärnfallets förskola är en nybyggd förskola som ligger söder om resecentrum i Mantorp. Förskolan öppnade upp i augusti och det är 4 avdelningar med plats för 110 barn. Sya förskola ligger i utkanten av Sya samhälle med skogen samt naturen inpå knuten och här finns plats för 25 barn.
Båda förskolorna arbetar i åldersindelade grupper där barnen är i mindre sammanhang större delen av dagen. Språket är prioriterat målområde och gemensamt för hela Mjölby kommun. Vi använder leken som verktyg för vår undervisning och arbetar kontinuerligt med att vår undervisning ska bli så förutsägbar som möjligt för barn, pedagoger och vårdnadshavare.
Vill du vara med och utveckla förskolan genom ett lekfullt och lustfyllt lärande?Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Som förskollärare planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar du den pedagogiska verksamheten för förskolebarn enligt läroplanen och verksamhetens styrdokument tillsammans med resten av arbetslaget och förskolan. Målen för verksamheten utgår från Förskolans läroplan, Skollagen och Skolförordningen.
Undervisningen i förskolan ska ske under din ledning som förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Du leder de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Din planering och genomförande utgår från läroplanen samt från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig.
Du tar tillvara på spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen. Du utvecklar också pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande, som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet. Du är verksam inom förskolans verksamhetsområde på en eller flera förskolor och arbetsleds av rektor i förskolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa dig och vara lyhörd i mötet med andra människor.
Du har förmåga att reflektera och analysera dokumentation för att leda verksamheten vidare.
Du har förmågan att både självständigt och tillsammans med andra fatta snabba och tydliga beslut. Du har en god förmåga att arbeta både självständigt samt kollegialt.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285345". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480) Arbetsplats
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Stjärnfallet, Sya & Sågens förskolor
Petra Liborg petra.liborg@mjolby.se 010-234 63 33 Jobbnummer
9570175