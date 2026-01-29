Förskollärare till Mälarenheten
Är du kreativ, engagerad och vill vara med och utveckla vår pedagogiska verksamhet? Är du nyfiken och vill utvecklas tillsammans med dina kollegor? Då är detta en tjänst för dig! Att arbeta som förskollärare innebär en unik och fantastisk möjlighet att få vara med och påverka och bidra till våra barns utveckling. Genom delaktighet och engagemang skapar vi en trygg och trivsam verksamhet med bästa möjliga förutsättningar för våra barn.
Vi söker nu två förskollärare till visstidsanställning till Mälarenheten. I enheten ingår Äppellunden, Täppan, Skogsbacken, Nattugglan, Sundby Park och Tosterö.
Hos oss får du stöd av förste förskollärare, specialpedagoger och utvecklingsledare. Vi har även ett förskolecenter där vi erbjuder kompetensutveckling.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
I rollen som förskollärare kommer du tillsammans med dina kollegor arbeta för att skapa en trygg, rolig och utmanande utbildning för barnen. Vi ansvarar tillsammans för ett förhållningssätt där vi uppmuntrar barnen att aktivt vara med och påverka sin dag på förskolan.
Du kommer att planera, genomföra och följa upp verksamheten enligt läroplanens mål och riktlinjer.
Hos oss får du en sammansvetsad och nytänkande ledningsgrupp som ger dig det stöd du behöver. Vi tillämpar tillitsbaserat ledarskap och vi uppmuntrar personlig utveckling genom kollegialt lärande och kompetensutveckling.
Vi är övningsförskola i samarbete med Mälardalens universitet och tar emot förskollärarstudenter.
Vi erbjuder dig:
* Reflektionstid, enskild och kollegial.
* Fria pedagogiska måltider från våra egna kök med stor andel ekologisk mat.
* Introduktionsår för nyutexaminerade förskollärare och mentorskap.
* Två planeringsdagar/år och två kompetensutvecklingsdagar/år.
* Möjlighet att delta i enhetens utvecklingsarbete.
* Tillgång till arbetskläder och dator.
* Friskvårdsbidrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
• Legitimerad förskollärare eller i slutfas av din utbildning.
• Goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem! För oss är det viktigt med en god arbetsmiljö, kollegialt lärande och goda samarbeten! Att kunna tillhandahålla det ställer krav på både oss som arbetsgivare och på dig som medarbetare. Vi söker därför dig som är en lagspelare med mycket god förmåga att skapa relationer. Din positiva inställning och förmåga att se lösningar i stället för hinder gör dig till en uppskattad kollega inte bara i arbetsgruppen utan också bland barnen och deras vårdnadshavare.
Som person söker vi dig som är en ledare och som vill driva utvecklingen på förskolan framåt tillsammans med oss andra. Du är modig, nyfiken och bidrar med genuin arbetsglädje och brinnande intresse för att jobba med våra barn enligt läroplanen för förskolan.
Våra intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "33/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss/vi-erbjuder-dig Arbetsplats
Strängnäs kommun, Mälarenhetens förskolor Kontakt
Rektor
Maria Stamm maria.stamm@strangnas.se 0152 294 60 Jobbnummer
9711305