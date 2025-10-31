Förskollärare, Mineralens förskola
Östhammars kommun, Förskola och pedagogisk omsorg / Förskollärarjobb / Östhammar Visa alla förskollärarjobb i Östhammar
2025-10-31
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östhammars kommun, Förskola och pedagogisk omsorg i Östhammar
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
På Mineralens förskola i Österbybruk får du möjlighet att vara en del av en verksamhet med fyra hemvister där trygghet, tillgänglighet står i centrum. Här möts du av kollegor som brinner för barns utveckling och lärande. I arbetslaget arbetar vi tillsammans med barn och kollegor på vetenskaplig grund, efter förskolans styrdokument, kommunens strategiska mål och vårt pedagogiska årshjul. Vi har ett nära samarbete med specialpedagog och logoped, och rektor finns närvarande i det dagliga arbetet som ett aktivt stöd i verksamheten.
Trygghet är grunden i allt vi gör - vi vet att barn som känner sig trygga vågar utforska, leka, lära och ha roligt. Vi vill att alla barn får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Tillsammans för en utbildning av högsta kvalitet!
Välkommen med din ansökan till oss, vi ser fram emot att träffa dig!Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss ansvarar du tillsammans med ditt arbetslag för att skapa en inspirerande, lärorik och inkluderande miljö för barnen. Du kommer att:
* Undervisa och aktivt delta i barnens lärprocesser genom lek och planerade aktiviteter.
* Planera, reflektera och analysera utbildningen utifrån läroplanens mål.
* Dokumentera och följa upp barns utveckling och lärande.
* Bidra till ett arbetsklimat där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet
* Arbeta tillsammans med kollegor och kontinuerligt utveckla utbildningen.
Vi erbjuder:
* Möjlighet till kontinuerlig fortbildning och nätverkande
* Arbetskläder för utevistelse
* Kostnadsfria pedagogiska måltider
* Förskottssemester och möjlighet att växla in semesterersättning mot extra lediga dagar
* Friskvårdsbidrag och tjänstepension
* En närvarande rektor och kollegialt stöd i vardagenKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom förskola.
Du har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande, och möter varje barn med trygghet, nyfikenhet och lyhördhet. Du ser möjligheter i det oväntade, ställer frågor och bidrar till en kultur där vi lär av varandra. Som person är du engagerad, ansvarstagande och relationsskapande - du trivs med att samarbeta och delar vår vilja att skapa en förskola där varje barn får växa och lyckas.
Intervjuer kan komma att ske löpande, så vänta inte med din ansökan!
ÖVRIGT
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2025-800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars kommun
(org.nr 212000-0290), http://www.osthammar.se Arbetsplats
Östhammars kommun, Förskola och pedagogisk omsorg Kontakt
Rektor
Camilla Lindström 072-244 82 40 Jobbnummer
9583661