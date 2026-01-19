Forskningsassistent
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.
a cancer, genetiska och autoimmuna sjukdomar. En av de bärande tankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed främja en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom sex forskningsprogram: cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 550 miljoner kronor, varav ca två tredjedelar är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 400, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 850 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.uu.se/medarbetare/institution/immunologi-genetik-och-patologiPubliceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker en forskningsassistent till Oskar Erikssons forskargrupp på institutionen för immunologi, genetik, och patologi. Gruppens forskning är fokuserad på translationella studier av komplementsystemet och det medfödda immunförsvaret och finansieras bland annat av Vetenskapsrådet och Svenska sällskapet för medicinsk forskning (SSMF) (https://www.uu.se/institution/immunologi-genetik-och-patologi/forskning/vaskularbiologi/oskar-eriksson).
Innehavaren av tjänsten kommer att assistera i ett projekt som undersöker endotelcellsspecifikt uttryck av komplementfaktorer och dess betydelse för endotelcellsaktivering och blodproppsbildning, med hjälp av experimentella metoder samt publikt tillgängliga RNAseq- och proteomik-dataset. Gruppens arbete är translationellt, och möjlighet finns att verifiera experimentella fynd i kliniska material.
Arbetsuppgifter innefattar odling av endotelcellslinjer och primära endotelceller från humana vävnader, samt kartläggning och fenotypisk karaktärisering av uttryckta komplementfaktorer. Ett viktigt mål med projektet är att etablera en cellbaserad screening-metod för att analysera endotelcellers förmåga till komplement- och blodkoagulationsaktivering.
Projektet innebär arbete med avancerande cellmodeller och tekniker som CRISPR och lentiviralt överuttryck av proteiner, liksom analysmetoder som flödescytometri och fluorescensmikroskopi. Andra arbetsuppgifter i projektet är rekombinant uttryck av proteiner och framrening av proteiner och antikroppar från plasma. Tjänsten erbjuder goda möjligheter att utvecklas inom biomedicinsk forskning och fungerar som en stark plattform för vidare doktorandstudier inom området.
Kvalifikationskrav
• Masterexamen inom relevant ämnesområde.
• Mycket god praktisk laboratorievana och erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker.
• Mycket god erfarenhet av arbete med cellodling.
• Dokumenterad erfarenhet av att sammanställa och presentera resultat muntligt och skriftligt.
• Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
• Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Önskvärt/meriterande i övrigt
• Erfarenhet av användning av CRISPR-tekniker och lentiviral transduktion i cellodlingsmodeller.
• Erfarenhet av experimentell forskning inom vaskulärbiologi.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader med möjlighet till förlängning. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Oskar Eriksson, oskar.eriksson@igp.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 19 februari 2026, UFV-PA 2025/3948
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
