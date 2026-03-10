Försäljningschef Packade Färskvaror
2026-03-10
Älskar du mat, människor och affärer? Vill du leda med hjärta, skapa arbetsglädje och driva avdelningar som överträffar kundernas förväntningar?
Nu söker vi en försäljningschef för Packade Färskvaror som vill växa, utvecklas och på sikt ta ännu större ledaruppdrag.
Ditt uppdrag
Som försäljningschef ansvarar du för mejeri, bröd, kött, chark, ost och färdigmat - avdelningar med stor påverkan på butikens resultat.
I ditt team har du tre driftansvariga och åtta medarbetare. Tillsammans leder och utvecklar ni både den dagliga driften och den långsiktiga affären. Du skapar struktur och ser till att teamet har rätt förutsättningar att leverera - varje dag.
Du kommer att:
Leda, coacha och inspirera ditt team - med ansvar för arbetsmiljö, schema och utvecklingssamtal.
Säkerställa högsta kvalitet, service och kundupplevelse i alla dina avdelningar.
Ansvara för inköp, försäljning, svinn och lönsamhet tillsammans med driftansvariga
Arbeta i butikens operativa ledningsgrupp och bidra till butikens framgång.
Vi söker dig som
Har några års erfarenhet från dagligvaruhandeln
Har haft personalansvar eller tydligt teamansvar
Är van att arbeta med siffror och uppföljning
Trivs i högt tempo och gillar att vara där det händer
Vill göra karriär och ta nästa steg i ditt ledarskap
Har arbetat aktivt i olika butikssystem
Det är en roll för dig som gillar tempot, pulsen och mötet med både kunder och medarbetare.
Vi erbjuder:
Hos oss blir du en del av en varm och engagerad arbetsplats där gemenskap, glädje och utveckling står i fokus. Vi ger dig goda möjligheter att växa och erbjuder bland annat
Friskvårdsbidrag & möjlighet till massage
Hälsosam frukost och högtidsluncher
Roliga tävlingar och personalfester
10% personalrabatt med ICA-kort
Trygghet och utveckling
Omfattning
Heltid
Varierande arbetstider, vardagar samt arbete var fjärde helg
Provanställning 6 månader
Sista ansökningsdag är 31 mars 2026 men vi rekryterar löpande - tjänsten kan tillsättas innan dess.
Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret ingår i rekryteringsprocessen
Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret ingår i rekryteringsprocessen
