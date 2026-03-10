Försäljningschef Packade Färskvaror

Solna Stormarknad AB / Chefsjobb / Solna
2026-03-10


Älskar du mat, människor och affärer? Vill du leda med hjärta, skapa arbetsglädje och driva avdelningar som överträffar kundernas förväntningar?

Nu söker vi en försäljningschef för Packade Färskvaror som vill växa, utvecklas och på sikt ta ännu större ledaruppdrag.

Ditt uppdrag

Som försäljningschef ansvarar du för mejeri, bröd, kött, chark, ost och färdigmat - avdelningar med stor påverkan på butikens resultat.

I ditt team har du tre driftansvariga och åtta medarbetare. Tillsammans leder och utvecklar ni både den dagliga driften och den långsiktiga affären. Du skapar struktur och ser till att teamet har rätt förutsättningar att leverera - varje dag.

Du kommer att:

Leda, coacha och inspirera ditt team - med ansvar för arbetsmiljö, schema och utvecklingssamtal.

Säkerställa högsta kvalitet, service och kundupplevelse i alla dina avdelningar.

Ansvara för inköp, försäljning, svinn och lönsamhet tillsammans med driftansvariga

Arbeta i butikens operativa ledningsgrupp och bidra till butikens framgång.

Vi söker dig som

Har några års erfarenhet från dagligvaruhandeln

Har haft personalansvar eller tydligt teamansvar

Är van att arbeta med siffror och uppföljning

Trivs i högt tempo och gillar att vara där det händer

Vill göra karriär och ta nästa steg i ditt ledarskap

Har arbetat aktivt i olika butikssystem

Det är en roll för dig som gillar tempot, pulsen och mötet med både kunder och medarbetare.

Vi erbjuder:

Hos oss blir du en del av en varm och engagerad arbetsplats där gemenskap, glädje och utveckling står i fokus. Vi ger dig goda möjligheter att växa och erbjuder bland annat

Friskvårdsbidrag & möjlighet till massage

Hälsosam frukost och högtidsluncher

Roliga tävlingar och personalfester

10% personalrabatt med ICA-kort

Trygghet och utveckling

Omfattning

Heltid

Varierande arbetstider, vardagar samt arbete var fjärde helg

Provanställning 6 månader

Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 31 mars 2026 men vi rekryterar löpande - tjänsten kan tillsättas innan dess.

Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret ingår i rekryteringsprocessen

Skicka in din ansökan enkelt via mobilen redan idag och bli en del av vårt engagerade team!

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Solna Stormarknad AB (org.nr 556665-1252)
171 41  SOLNA (STOCKHOLMS)

Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Solna (Solna Stormarknad AB)

Jobbnummer
9788022

