Försäljningsadministratör till Pointsharp
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2025-09-18
I den här utvecklande rollen kommer du få ett brett ansvarsområde med både administrativt arbete och hands-on uppgifter. Här kommer du till en arbetsplats präglad av vänliga kollegor som brinner för det de gör och att leverera användarvänliga upplevelser.
OM TJÄNSTEN
Pointsharp är en helhetsleverantör inom Cyber Security-lösningar som hjälper företag med IT-säkerhet och säkra arbetsplatser. De erbjuder både säkerhetssystem och hårdvara såsom smarta kort och kortläsare. De sitter i fina lokaler i Nacka och har en social kultur där man gillar att hitta på saker tillsammans.
Du erbjuds
• En utvecklande tjänst som du kommer få växa in i och forma rollen desto mer erfaren du blir
• En inledande anställning och konsultchef från Academic Work men där Pointsharp kommer ta över anställningen någon gång efter sex månaders arbete
Dina arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du ansvara för Pointsharps inkorg för beställningar av hårdvara från deras kunder. Här får du ett helhetsansvar för allt kopplat till hårdvara vilket innebär att du också blir kundernas huvudsakliga kontaktpunkt för frågor och beställningar.
En vanlig dag börjar oftast med att du kollar mailen för att se om det kommit in några nya beställningar, sedan överför du dessa till Business Central, ser så de finns i lager och packar och skickar de till kunden. Sen kan en annan kund höra av sig och fråga om en produkt de vill köpa passar med deras befintliga system och då svarar du på det. Det finns kollegor på plats som du kommer få lära dig rollen ifrån. I och med att denna roll innefattar att packa och skicka varor så krävs att man är på kontoret minst fyra dagar i veckan.
• Ta emot beställningar från kunder
• Packa och skicka produkter till kunder
• Hålla koll på lagret och köpa in nya produkter när det börjar ta slut
• Svara på frågor från kunder kopplat till era produkter och kompatibilitet
• Administrera beställningar i Business Central
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område
• Har erfarenhet av orderläggning och uppföljning
• Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift
• Är van att arbeta i en roll med repetitiva arbetsuppgifter och trivs bra med det
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att jobba med teknisk hårdvara, speciellt smarta kort, kortterminaler och dylikt
• Erfarenhet av Microsoft Business Central
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Noggrann
• Ordningssam
• Självgående
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Enligt avtal Så ansöker du
