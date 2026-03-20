Formas söker forskningshandläggare
2026-03-20
Välkommen till Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling! Vi finansierar forskning och innovation som kan bidra till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål och tar fram kunskapsunderlag som ska underlätta för Sverige att nå miljömålen. Vi har stort fokus på samverkan med forskare och olika samhällsaktörer, såväl i Sverige som internationellt.
På Formas får du möjlighet att arbeta i en kunskapsintensiv organisation som genomsyras av uppdraget att bidra till en hållbar utveckling.
Om rollen
Som forskningshandläggare på Formas kommer du att arbeta med administration i olika projekt och arbetsgrupper, både internt och externt i våra samarbeten med andra organisationer. Du kommer också att ha kontakt med sökande till Formas utlysningar. Du kommer även att medverka i utveckling av arbetssätt och processer på myndighetens tre saksavdelningar samt på myndigheten generellt.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
• administrera ansökningar om bidrag från inkomna ansökningar till beslut
• ta fram och sammanställa olika typer av underlag ur Formas ärendehanteringssystem Prisma, exempelvis sammanställa underlag inför beslut om finansiering
• handlägga formella ändringar i pågående projekt
• informera sökande som söker bidrag kring processen och de villkor som gäller samt ge vägledning i Formas ärendehanteringssystem Prisma
• ge administrativt stöd till beredningsgrupper, inklusive arvodesfrågor och frågor kring ärendehanteringssystemet Prisma
• medverka i att organisera det administrativa arbetet i olika delar av finansieringsprocessen
• medverka i utveckling och testning av ärendehanteringssystemet Prisma
Vem är du?
Krav för tjänsten:
• relevant högskoleutbildning för arbetsuppgifterna
• erfarenhet av arbete med administration och handläggning
• goda kunskaper i att arbeta i olika ärendehanteringssystem och IT-system inom offentliga organisationer samt goda kunskaper i de program som ingår i Office-paketet, där god vana att arbeta i Excel är särskilt viktigt
• mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt på svenska och engelska
• förmåga att jobba både självständigt och i team
Meriterande för tjänsten:
• förmåga att förbättra och förfina arbetssätt och rutiner för att uppnå en effektiv process
• erfarenhet av arbete med data och statistik
• Intresse för att förbättra arbetssätt och rutiner med stöd av artificiell intelligens
Du bör vara kvalitetsmedveten, administrativt skicklig, service-minded och flexibel. Vi värdesätter att du kan se helheten, arbetar strukturerat och är noggrann. Men också att du är bra på att själv driva arbetet framåt och ta initiativ. Vi arbetar i processer vilket kräver att du arbetar lösningsorienterat. För att arbeta med bidragsbeslut krävs att du har god känsla för att arbeta med siffror. Arbetsbelastningen kan periodvis vara hög, vilket ställer krav på självledarskap.
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid motivation och dina personliga egenskaper.
Att jobba på Formas
Formas är en statlig myndighet med cirka 110 medarbetare. Våra verksamhetsområden omfattar miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Det innebär att vi finansierar forskning och innovation som rör klimat, cirkulär ekonomi, livsmedel, skogs- och jordbruk, hav och vatten och stadsplanering. Därutöver utvecklar vi strategier, gör analyser, sammanställer kunskapsunderlag och kommunicerar om forskning och forskningsresultat. Vi arbetar aktivt för att ligga i framkant när det kommer till digitala lösningar och processer. Läs mer på: Så är det att jobba på Formas
Om anställningen
Du kommer att anställas som forskningshandläggare och tillhöra avdelningen för areella näringar. Du kommer att jobba nära medarbetare från samtliga avdelningar, mot olika sektorer och ämnesområden. Du kommer också ingå i ett team om handläggare som kommer från olika avdelningar och samarbetar kring gemensamma frågor.
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100%. Provanställning tillämpas och tillträde sker enligt överenskommelse så snart som möjligt.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter till alla. Vi tror på jämlikhet, inkludering, mångfald och värderar olika erfarenheter. Därför ser vi positivt på sökanden med olika bakgrunder.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 12 april 2026. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta biträdande avdelningschef för areella näringar Karin Perhans (karin.perhans@formas.se
) eller HR-funktionen (HR@formas.se
).
Beslut om tillsättning publiceras på Formas hemsida. Vi avböjer all rekrytering- och annonseringshjälp.
Fackliga företrädare:
Emily Dock Åkerman
Företrädare för Saco
08-775 40 32emily.dockakerman@formas.se
Henrik Pompeius
Företrädare för ST
08-775 775 41 45henrik.pompeius@formas.se
