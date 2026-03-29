Fönsterputsare sökes
Klarvy fönsterputs AB / Servicepersonaljobb / Helsingborg Visa alla servicepersonaljobb i Helsingborg
2026-03-29
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klarvy fönsterputs AB i Helsingborg
Klarvy Fönsterputs AB söker nu en fönsterputsare till en heltidstjänst.

Om tjänsten
Som fönsterputsare hos oss arbetar du med rengöring av fönster hos både privatpersoner och företag. Du kommer att arbeta självständigt och i team, följa dagliga körscheman och leverera service av hög kvalitet. Arbetet varierar från villor och lägenheter till större fastigheter.
Vi använder moderna arbetsmetoder och utrustning för att säkerställa ett effektivt och professionellt resultat.
Vi satsar på ett trevligt bemötande och hög service i varje kundkontakt.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
* Fönsterputsning utvändigt och invändigt
* Putsning av uterum och övervåningar
* Kundkontakt och service på plats
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som:
* Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer
* Trivs med både självständigt arbete och teamwork
* Har god servicekänsla och gillar kundkontakt
* Behärskar svenska i tal och skrift
* Har B-körkort (krav)
Meriterande
* Erfarenhet av fönsterputsning
* Erfarenhet av arbete på hög höjd med stege eller liknande (vi arbetar främst upp till andra våningen från marknivå)
* Kunskap inom rentvattensystem / ultrarent vatten
Vi erbjuder
Hos Klarvy Fönsterputs får du en arbetsplats där kvalitet och trivsel står i fokus.
* Heltidstjänst
* Fast lön
* Flexibla arbetstider
* Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
* Modern utrustning och effektiva arbetsmetoder
* Möjlighet till utveckling inom företag
Placering
Vi utgår från Ödåkra och vi arbetar i hela Skåne och en bit in Halland. Så ansöker du
Urval sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
E-post: info@klarvyfonsterputs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klarvy fönsterputs AB
(org.nr 559491-0340) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9825730