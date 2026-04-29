Folkhögskolelärare, bildbehandling/studio och fotografi
2026-04-29
Välkommen till Gotlands folkhögskola Hemse - en plats för utveckling, lärande och skapande. Gotlands folkhögskola har, som alla folkhögskolor i Sverige, ett uppdrag att bedriva en verksamhet som syftar till att nå de folkbildningsmål som staten fastställt.
Dessa är att:
• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att
påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån
i samhället.
• Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.
Folkhögskolan finns i Hemse och Fårösund. Folkhögskolan arbetar med att utveckla människor och deras färdigheter och kunskaper, där bildning är en viktig del av uppdraget.
Gotlands folkhögskola i Hemse har utbildningar inom allmän kurs, musik, foto, textil och olika
kortkurser och sommarkurser. Skolan har egen restaurang och internatboende.
Mångfald och inkludering gör Gotlands folkhögskola till en spännande mötesplats med många olika perspektiv och kunskaper. Vi möter varandra och vår omvärld med nyfikenhet. Genom nyfikenhet och att fråga ökar vi vår kunskap och växer som människor. Vi arbetar för att stärka och skapa många arenor för delaktighet.
Läs gärna mer om fotolinjen på Gotlands folkhögskola - https://gotlandsfolkhogskola.se/kurser/profilkurser/fotolinjen

Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa på fotolinjen Hemse i digital bild, kamerateknik, print och studio.
I tjänsten ingår teknikansvar.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med andra fotolärare som tillsammans planerar fotolinjens innehåll. Du ansvarar för din egen undervisning, men du kan också samarbeta och jobba tematiskt tillsammans med andra lärare samt låta deltagarnas önskemål vara en naturlig del av innehållet och upplägget.
Vem är du?
Vi söker dig som har utbildning och pedagogisk erfarenhet inom digital bildbehandling, studiofotografering och kamerateknik. Du har fotografisk yrkeserfarenhet, gärna inom produkt- och matfoto. Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskap inom rörlig bild.
Den vi söker ska ha aktuella kunskaper och erfarenheter av programvaror såsom Adobe Photoshop, Lightroom och Premiere Pro.
Som person är du öppen och lyhörd samt processorienterad. Utbildning på folkhögskola innebär att deltagare har hög delaktighet i utbildningens upplägg, form och genomförande.
Vi söker dig som har ett starkt engagemang inom området och som entusiastiskt vill dela dina fotografiska erfarenheter och kunskaper med deltagarna på skolan.
Samarbete, kommunikation och relationsbyggande är personliga kompetenser som vi ser att du har.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Folkhögskolan Hemse Kontakt
Tendai Runesson, Sveriges lärare tendai.runesson@edu.gotland.se 0737077148 Jobbnummer
9881856