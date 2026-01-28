Flödesledare, Underground division
Epiroc Rock Drills AB / Chefsjobb / Örebro Visa alla chefsjobb i Örebro
2026-01-28
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Epiroc Rock Drills AB i Örebro
, Kumla
, Askersund
, Nacka
, Fagersta
eller i hela Sverige
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com.
Vill du jobba nära verksamheten och leda ett team som bygger framtidens maskiner för gruv- och tunneldrivning? Som vår nästa flödesledare blir du en viktig del i att utveckla smarta, hållbara flöden tillsammans med engagerade kollegor.
Hos Epiroc får du förena ditt intresse för produktion och människor och samtidigt påverka vardagen på riktigt. Allt börjar med människor. Människor som du.
Bli en del av vårt team
Som flödesledare blir du en del av ett engagerat team som arbetar nära varandra för att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande arbetsmiljö. Här tror vi på samarbete, öppenhet och förbättringar som gör skillnad - både för verksamheten och för människorna i den. Hos oss får du ledare som lyssnar och som uppmuntrar initiativ, och en arbetsplats där du får möjlighet att påverka hur vi bygger framtidens hållbara produktionsflöden.
Följ med oss när vi accelererar transformationen!
Ditt uppdrag
Ditt huvudsakliga uppdrag är att leda och organisera ett av våra produktionsflöden, med fokus på att skapa de bästa förutsättningarna för våra montörer att leverera produkter av hög kvalitet - i rätt tid. Du arbetar nära ditt team och stöttar dem i det dagliga arbetet, utvecklar processer och säkerställer att arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet hela tiden förbättras. Samarbete över avdelningarna är centralt, och du arbetar nära andra flödesledare, supportfunktioner och R&D samt bidrar i strategiska forum.
I rollen ingår att:
* Leda och koordinera det dagliga arbetet i produktionsflödet genom att vara närvarande i verksamheten och tillgänglig för ditt team.
* Stötta och motivera teamet genom coachande ledarskap, tydliga mål och kontinuerlig feedback.
* Säkerställa att arbetsmiljö och rutiner följs och kontinuerligt förbättras.
* Utmana och utveckla arbetssätt baserat på fakta och beprövade metoder.
* Följa upp monteringstimmar och genomloppstid för att driva mot uppsatta mål.
Rollen innebär personalansvar och du rapporterar till Flödeschef Material Handling.Publiceringsdatum2026-01-28Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av en ledande roll inom produktion och drivs av att utveckla både människor och arbetssätt. Du trivs i en vardag där du skapar struktur, engagerar andra och driver förbättringar som gör skillnad. Du har förmåga att anpassa dig och fatta beslut i en föränderlig miljö och bygger relationer för ett effektivt samarbete över avdelningsgränserna.
För lyckas i rollen ser vi att du har:
* Erfarenhet från ledarskap i produktion och ett genuint intresse för att coacha och utveckla team.
* Förmåga att skapa engagemang genom tydlig kommunikation, lyhördhet och konstruktiv feedback.
* Intresse för förbättringsarbete, gärna med kunskap om Lean och 5S.
* Förmåga att samarbeta och bygga relationer med olika funktioner i organisationen.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, samt B-körkort.
Placering och resor
Denna tjänst är placerad i Örebro, Sverige. Lokala resor inom verksamhetsområdet förekommer.
Livet på Epiroc
När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc:
* Globala karriärmöjligheter.
* Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.
* Samhällsengagemang.
* Förmånspaket, som bland annat inkluderar flexibel arbetstid och bonus.
Ansökan och kontaktinformation
Vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan via vår karriärsida så snart som möjligt, men senast den 10 februari 2026. Vänligen observera att vi på grund av rådande regelverk inte kan hantera ansökningar som skickas in via e-post.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Rekryterande chef: Robert Larsson, Flow Manager Material Handling, robert.larsson@epiroc.com
Rekryteringsspecialist: Lisa Ström, lisa.strom@epiroc.com
, +46761032813 Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "81616-43933997". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Epiroc Rock Drills AB
(org.nr 556077-9018), https://www.epirocgroup.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Epiroc Kontakt
Lisa Strom +46107551493 Jobbnummer
9710436