Flexibel flyttkarl och lokalvårdare sökes!
Jönköpings Flyttbud AB / Budjobb / Jönköping
2026-03-02
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Är du stark, pålitlig och gillar att jobba praktiskt?
Vi på Jönköping Flyttbud söker en felxibel flyttkarl och lokalvårare till vårt team. Arbetsuppgifterna är främst flyttkarl och lokalvårare, det tillkommer transport, packa etc som ingår i yrket.
Du möter dagligen våra kunder och vi värdesätter därför service och professionalism högt.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: info@jonkopingsflyttbud.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Flyttbud AB
(org.nr 559483-4151), https://www.jonkopingsflyttbud.se/
Hammarvägen 39 (visa karta
)
562 32 NORRAHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9771738