Flens kommun söker timvikarier till förskolor

2025-09-29
Är du kollegan som vill hjälpa oss att hålla Sörmlands hjärta klappande?
I Flens kommun får du ett meningsfullt arbete som gör skillnad på riktigt, med utmärkta pendlingsmöjligheter och ett utvecklande arbetsklimat!
Arbetsuppgifter/uppdrag
Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Som vikarie är du aktiv i barngruppen och deltar i aktiviteter och lek med barnen. På förskolan har du alltid barnen i fokus vilket innebär att du ska ha en god överblick över barngruppen, både inomhus och utomhus med ansvar för barnens säkerhet. Du är inlyssnande och respektfull.
Andra arbetsuppgifter såsom bädda, duka, samt plocka av bord vid måltider ingår även i uppdraget.
När du anställs som timvikarie ska du med kort varsel kunna rycka in vid frånvaro i verksamheterna. Det krävs därför att du är ansvarstagande, har lätt för att samarbeta samt att du är flexibel. Att arbeta som vikarie innebär arbete inom alla våra förskolor i Flens kommun som finns i Bettna, Malmköping, Mellösa, Hälleforsnäs och i Flen. Detta innebär att du snabbt behöver anpassa dig till nya miljöer.
För denna tjänst krävs
• Barnskötarutbildning samt erfarenhet av att arbeta i förskolan.
• B-körkort.
• Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
Meriterande
Publiceringsdatum2025-09-29
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Omfattning/varaktighet och tillträde
Vid behov, timanställning.Om arbetsplatsen
Flens kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats med lika möjligheter för alla. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övrigt
I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Här finns det bästa av det mesta med ett rikt fritids- och kulturliv och framgångsrika företag vars tjänster och produkter är unika. Vi som bor i hjärtat av Sörmland är stolta över vår fantastiska natur och våra olika orters särprägel. Vår kommun är det självklara alternativet för dem som söker det goda livet med bra boende, goda kommunikationer och ett bra näringslivsklimat. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida www.flen.se
eller i vår digitala broschyr här är det enkelt att bo leva och verka!
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass, internationellt ID-kort alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd, eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Varmt välkommen till Flen!
Kontaktuppgifter:
Camilla Andersson
Enhetschef Rekrytering & bemanning.
0157-430853
Sista dag att ansöka är 20251013
Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss personligt brev och arbetar med urvalsfrågor i vår rekryteringsprocess. De blir en viktig del i vårt urvalsarbete, var därför noga när du besvarar de.
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter: 0157- 43 00 00
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner. Ersättning
