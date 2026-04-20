First line IT-support
Vi söker en First line IT-support till statlig myndighet i Norrköping, konsultuppdraget startar omgående och löper till årsskiftet med option på förlängning.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
• se till att IT-utrustning fungerar
• administrera IT-miljöer (t.ex. användarkonton, behörigheter och utskriftsköer)
• instruera användare i hur de ska arbeta med olika program.
• tillhandahålla servicestöd till användare via t.ex. telefon, e-post och chatt avseende hård- och mjukvaraKvalifikationer
högskoleutbildning inom IT (till exempel högskoleingenjör med datainriktning) eller annan likvärdig IT-utbildning och minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig kunskap samt två (2) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• Goda kunskaper om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk, kommunikation samt informationssäkerhet
• grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt
• kunskaper om ärendehanteringssystem (exempelvis Easit GO eller ServiceNow)
• kunskaper om Mobile Device Management (MDM)
• Kompetensnivå (två) 2 innebär att arbetsuppgifterna inom uppdragen kan omfatta följande:
se till att IT-utrustning fungerar
• administrera IT-miljöer (t.ex. användarkonton, behörigheter och utskriftsköer)
• instruera användare i hur de ska arbeta med olika program.
• tillhandahålla servicestöd till användare via t.ex. telefon, e-post och chatt avseende hård- och mjukvara
Lönenivå 27-29 tkr/mån beroende på erfarenhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9OFAO". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546)
601 76 NORRKÖPING Jobbnummer
9865589