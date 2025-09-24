Fhir-Expert
2025-09-24
FHIR-expert
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren FHIR-expert för ett uppdrag som senior rådgivare i strategiska vägvalsfrågor kopplade till HL7 FHIR. Rollen omfattar även arbete med profilering av standarden och innebär att bidra med djup kompetens för att säkerställa rätt användning och tillämpning av FHIR i komplexa IT-miljöer.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Fungera som senior rådgivare i frågor kopplade till HL7 FHIR
Delta i strategiska beslut kring vägval och standardisering
Bidra med expertkunskap inom FHIR-implementering och profilering
Säkerställa kvalitet och effektivitet i användningen av FHIR-standardenKvalifikationer
Kompetensnivå 5
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av internationellt arbete med HL7 FHIR
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av praktisk tillämpning av FHIR-standarden
Meriterande
Kunskap och erfarenhet av att genomföra FHIR-profileringar
Start/Längd
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Längd: Enligt överenskommelse
Plats
Enligt överenskommelse (på plats/hybrid/remote)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
118 05 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9524378