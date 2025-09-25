Fhir-Expert
2025-09-25
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren FHIR-expert till ett uppdrag i Stockholm. Rollen innebär att fungera som senior rådgivare i strategiska vägvalsfrågor kopplade till HL7 FHIR, med särskilt fokus på profilering och praktisk tillämpning av standarden. Du blir en viktig del i arbetet med att säkerställa framtidssäkra lösningar inom informationsutbyte och standardisering.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Agera rådgivare i strategiska beslut kring användning av HL7 FHIR.
Bidra med expertis inom profilering av FHIR-standarden.
Säkerställa kvalitet och relevans i användning och implementering av FHIR.
Samarbeta med både tekniska och verksamhetsnära intressenter.Kvalifikationer
Kompetensnivå 5 (senior expert).
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av internationellt arbete med HL7 FHIR.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av praktisk tillämpning av FHIR-standarden.
Meriterande
Kunskap och erfarenhet av att genomföra FHIR-profileringar.
Start/Längd
Start: 2025-11-01
Längd: till och med 2026-10-31
Plats
Stockholm
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
