Fermentering och hållbar produktutveckling
Millow AB / Samhällsvetarjobb / Lerum Visa alla samhällsvetarjobb i Lerum
2025-08-11
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Millow AB i Lerum
Om Millow
Millow utvecklar nästa generations växtbaserade protein via avancerad fermentering och livsmedelsteknik. Vi kombinerar akademisk skärpa med industriell skala för att skapa goda, näringsrika och stabila produkter som fungerar i verklig matlagning.
Uppdraget
Du leder arbetet med att höja näringsvärde, sensorik och hållbarhet i befintligt sortiment samt driver nyutveckling från labb till pilot och produktion. Rollen spänner från hypotes och design av fermenteringsstrategi till validerade resultat i fabrik.
Dina huvudsakliga ansvar:
* Design och optimering av fastfas- och nedsänkt fermentering på cerealier/leguminer med filamentösa svampar; styrning av pH, aw, DO, biomass- och metabolitprofiler, samt skalmässiga överföringar (DoE, kaskad-/fed-batch, CIP/SIP).
* Förlängning av hållbarhet genom process- och receptoptimering, biopreservering, packningsstrategier och challenge-tester.
* Näringsmässig förbättring: protein- och fiberprofil, aminosyrafördelning, antinutritionella faktorer, bioaktivitet och matsmältbarhet.
* Kvalitetssystem och spårbarhet: etablera SOP:er, HACCP/IFS-flöden, provplaner och metodvalidering i utvecklingslab.
* Avancerad analys: HPLC/GC-MS/UV-Vis, textur- och reologi, samt multivariat statistik (t.ex. PCA) för processtolkning och shelf-life-modellering.
* Tvärfunktionellt ledarskap med produktion, inköp och sensorik; tekniska underlag till drift och leverantörer.
Din bakgrund - krav
Vi söker en senior profil med dokumenterad spets i fermentering och livsmedelsutveckling. För att lyckas behöver du kunna visa:
* Forskning/industriell utveckling inom fermenterade livsmedel och biopreservering samt erfarenhet av att leda laboratorier för kvalitetssäkring och livsmedelsanalys.
* Genomförd eller beviljad EU-forskningssatsning inom grön processning, cirkulär bioekonomi eller valorisering av agro-biprodukter till protein-/funktionella applikationer.
* Praktisk PCA/multivariat analys för att utvärdera processeffekter och produktkvalitet.
* Mycket god engelska i tal och skrift; svenska är plus.
Varför Millow
Du får ett mandat att sätta standarden för fermenteringsdriven produktutveckling i en snabbväxande organisation, med kort väg från idé till lansering och nära samarbete mellan R&D och produktion.
Anställningsvillkor i korthet
* Heltid, 40 h/vecka.
* Tillsvidareanställning.
* Semester enligt svensk lagstiftning och Millows policy. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: hello@millow.co Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Millow AB
(org.nr 559264-9536)
Åkerivägen 2 (visa karta
)
443 61 STENKULLEN Arbetsplats
Millow Headquarter Jobbnummer
9453609