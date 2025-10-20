Fastighetstekniker
Vill du vara med och skapa goda livsmiljöer över generationer? Trivs du i en kultur som präglas av öppenhet, engagemang och professionalitet? Då kan du vara den vi söker! Läs mer och ansök idag!
John Matsson söker en Fastighetstekniker som vill bli en viktig del av vårt engagerade förvaltningsteam. Tillsammans ansvarar ni för att skapa trivsel, trygghet och utveckling i våra fastigheter. Du är hyresgästernas främsta kontakt under boendetiden och har en nyckelroll i att leverera service i toppklass - från inflyttning till utflyttning. Utöver bostadshyresgäster arbetar du även med kommersiella hyresgäster och säkerställer att deras lokaler fungerar optimalt. Tjänsten tillhör vårt team i Norrort med områdeskontor i Rotsunda.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vara kontaktperson för bostads- och kommersiella hyresgäster.
Hantera felanmälningar, utföra åtgärder och följa upp arbetet.
Administrera och återkoppla ärenden via digitala verktyg.
Planera och utföra underhåll och reparationer.
Genomföra besiktningar vid in- och utflyttning samt dokumentera digitalt.
Beställa och följa upp tjänster från entreprenörer inom löpande skötsel.
Utföra ronderingar och tillsyn av fastigheter.
Identifiera och föreslå förbättringar och effektiviseringar i våra fastigheter.
Vi söker dig som har:
Relevant gymnasie- eller yrkesutbildning inom hantverk eller service.
Några års erfarenhet av liknande arbete.
God administrativ förmåga och vana vid digitala ärendehanteringssystem.
Grundläggande teknisk förståelse för hur en fastighet fungerar.
Förmåga att planera, prioritera och arbeta strukturerat.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvaliteter. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Som person är du positiv, prestigelös och trygg i din kompetens - och du drivs av att skapa trivsel och trygghet för våra boende.
John Mattson erbjuder dig:
En attraktiv arbetsplats med högt engagemang, stark laganda och gott arbetsklimat.
En varierad och utvecklande roll i ett stabilt företag med cirka 50 medarbetare där alla spelar en viktig roll.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar John Mattson med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Celina Sundberg på celina.sundberg@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om John Matsson:
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag som äger och förvaltar ca 4300 hyresrätter samt ett antal kommersiella fastigheter i fem kommuner i Stockholmsregionen. Läs mer på www.johnmattson.se Ersättning
