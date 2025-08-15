Fastighetstekniker - Burträsk
2025-08-15
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
I Skellefteå kommun jobbar vi tillsammans över gränserna, i en arbetskultur som präglas av en ovanligt stark framtidstro.
Hos oss handlar varje arbetsdag om att kommunen ska fungera och utvecklas så bra som möjligt för alla som bor och verkar här. Det är inte tvärenkelt. Prioriteringar av tid, kompetens och engagemang är sällan det. Men vi kan lova att det så gott som alltid kommer att vara värt det.
Vi söker nu en serviceinriktad fastighetstekniker till Burträsk som vill vara del av ett arbetslag som arbetar mest av allt för andra, men även för varandra.
Fastighetsavdelningen inom Support och lokaler finns till för kommunens verksamheter genom bland annat en effektiv och hållbar lokalförsörjning. Verksamheten ska genomsyras av servicekänsla, kvalitet, flexibilitet och snabbhet. I takt med att verksamhetens behov förändras, utvecklas också rollen som fastighetstekniker. Det skapar möjligheter att påverka med kunden i fokus! Som fastighetstekniker är du placerad på sektionen drift och har 50 kollegor fördelade på fyra geografiska driftområden.
Skellefteå kommun erbjuder en givande arbetsmiljö där du kommer att ha möjlighet att växa och utvecklas inom fastighetsområdet. Vi sätter värde på ditt engagemang och ger dig stort eget ansvar. Du kommer att vara en del av ett team som arbetar tillsammans för att skapa en trivsam omgivning för våra medborgare.
I den här rekryteringen behöver du bara bifoga ett CV. Det personliga brevet ersätts av frågor som du svarar på i din ansökan. Vi läser ansökningarna och kallar till intervju löpande - så vänta inte med att skicka in din!Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Uppdraget som fastighetstekniker innebär att du tillsammans med kollegor ansvarar för drift och skötsel av kommunens fastigheter. Du arbetar med felanmälningar av ventilation, värme, sanitet och annat som är kopplat till fastighetsskötsel.
Kunden är en viktig samarbetspartner för att arbetet ska kunna utföras så smidigt och snabbt som möjligt. Du utför ditt arbete självständigt och ansvarar för att planera och organisera dina arbetsuppgifter. Eftersom ditt arbete innefattar många olika aspekter av fastighetsskötsel, kommer ditt arbete att vara varierande och omväxlande. Det kan innebära allt från mindre reparationer och underhållsarbete till mer omfattande projekt. Beredskap kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom fastighets- eller driftteknik alternativt relevant yrkeserfarenhet från fastighetsbranschen eller relaterade branscher. Du kan ha arbetat i en liknande roll eller på annat sätt skaffat dig erfarenhet som gör att du klarar rollen bra, exempelvis som rörmokare eller elektriker. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att reparera och underhålla ventilation, värme och sanitet. För att kunna ta dig mellan olika arbetsplatser inom Skellefteå kommun behöver du B-körkort.
I rollen behöver du ha en god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift samt förmågan att använda olika digitala verktyg i arbetet.
Som fastighetstekniker ska du ha förmågan att lyssna in kundens behov samt tycka det är roligt att ge service. För att trivas i rollen behöver du gilla varierade arbetsuppgifter samt känna dig bekväm med att självständigt planera och strukturera dina dagar och kunna fatta egna beslut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi kommer att begära in utdrag ur belastningsregistret på slutkandidater, med hänsyn till de målgrupper vi dagligen möter i våra uppdrag.
ÖVRIGT
Förvaltningen Support och lokaler har till uppdrag att samordna och utveckla effektivt stöd så att kommunens verksamheter kan fokusera på sina olika huvuduppdrag och ge effektivare service till kommunens invånare. Vi ansvarar för kommunens övergripande samordning och utveckling av tjänster inom områden som måltid, fastighet, personal, ekonomi, inköp, information, kundtjänst och IT.
Läs mer om Skellefteå här:https://skelleftea.se
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "596098". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Support och lokaler Kontakt
HR-partner, inriktning rekrytering
Jenny Rydlinge 0910 -73 50 00 Jobbnummer
9460955