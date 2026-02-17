Fastighetsekonom - arbeta med statens lokalförsörjning
2026-02-17
Har du ett stort intresse för lokalförsörjningsfrågor och en vilja att bidra till samhällsutvecklingen? På Statskontorets analys- och prognosenhet får du möjlighet att fördjupa din expertis och arbeta med komplexa frågor kring den statliga lokalförsörjningens strategiska och praktiska utmaningar.
Enheten har ungefär 15 medarbetare, varav tre arbetar med lokalförsörjningsfrågor. Vårt uppdrag växer och vi vill därför utöka gruppen med dig som har en bakgrund inom fastighetsekonomi och gillar strategiska lokalförsörjningsfrågor. På enheten gör vi dels prognoser för statens budget och de offentliga finanserna, dels har vi ett sammanhållet ansvar för frågor som rör den statliga lokalförsörjningen.
Din roll och dina arbetsuppgifter
Som utredare inom statlig lokalförsörjning arbetar du på enheten för Analys och Prognos som ingår i avdelningen Utfall och Prognos.
Dina arbetsuppgifter kommer att handla om att samla in uppgifter om myndigheters hyresavtal för att sedan analysera och tillhandahålla information om hyreskostnader och lokalanvändning. I arbetsuppgifterna ingår att ge stöd till myndigheter och till regeringen, genomföra analyser av utvecklingen inom den statliga lokalförsörjningen och ta fram underlag för den årliga omräkningen av lokalkostnadsdelen i myndigheternas anslagsbaser.
Tjänsten kan också innebära att du till viss del arbetar med prognoser för statens budget och de offentliga finanserna. Prognosen presenteras i en rapport fyra gånger per år.
Din bakgrund och kompetens
Vi söker dig som har en ingenjörsexamen med inriktning mot fastighetsekonomi. Du kan också ha läst en masterutbildning med inriktning mot fastighet och finans eller liknande. Har du dessutom forskarutbildning, kunskaper i fastighetsjuridik eller goda kunskaper i statistik så är det meriterande.
Erfarenhet från arbete med strategiska lokalförsörjningsfrågor är meriterande, liksom erfarenhet av ekonomisk analys.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har lätt för att sammanfatta och förmedla information till olika målgrupper och att du kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift. Du behärskar Officepaketet och det är meriterande om du är van att använda AI i ditt arbete.
Dina personliga egenskaper
För att trivas och fungera bra i rollen behöver du ha en god analytisk förmåga och tycka om att lösa problem. Du är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt. Därtill är du samhällsintresserad och följer med i utvecklingen på fastighetsmarknaden. Du har god samarbetsförmåga och är van att arbeta både självständigt och i grupp. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Mer om oss
Statskontorets lokaler finns centralt i Stockholm. Det finns möjlighet att arbeta delvis på distans. Läs gärna mer om vad vi erbjuder här.
Så här rekryterar vi
Vi ser fram emot att få din ansökan senast den 13 mars 2026. Du ansöker genom att besvara ett antal urvalsfrågor samt bifoga ansökan i vårt rekryteringssystem. Anställningen är tillsvidare och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Helena Kaplan på 08-690 43 07. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Fredrik Sydstrand, HR-specialist, telefon 076-877 47 21 eller fredrik.sydstrand@statskontoret.se
. Fackliga kontaktpersoner är Oskar Weinberger för Saco-S och Max Dahlbäck för ST. Du når dem via myndighetens växel på telefon 08-690 43 00.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Statskontoret verkar för en effektiv statsförvaltning, och en god hushållning med statens medel. Vi utreder och följer upp den statliga verksamheten, utvecklar den ekonomiska styrningen och rapporteringen, samt främjar en god förvaltningskultur och arbetet mot korruption i staten. Vi granskar även Sveriges hantering av EU-medel. Vi finns i Stockholm och har ca 220 anställda. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
