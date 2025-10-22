Farmaceut
Apoteket AB / Apotekarjobb / Huddinge
2025-10-22
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Linnean - SkogåsApoteket Linnean är ett väl etablerat mellanapotek beläget i hjärtat av Skogås centrum. Vi är ett engagerat team på sex medarbetare som tillsammans skapar en arbetsmiljö präglad av samarbete, kompetens och omtanke. Vårt fokus ligger på att ge varje kund ett personligt och kvalitativt bemötande - varje gång.
Tack vare vårt läge i ett innecentrum är vi en naturlig del av våra kunders vardag, och vi strävar alltid efter att vara det självklara valet för både rådgivning och service.
Apoteket Linnean är också en del av en apoteksgrupp tillsammans med Apoteket Sparvugglan i Brandbergen ett mindre apotek med 3 medarbetare. Sparvugglan ligger liksom Linnean i ett innecentrum där närhet och personlig service är lika viktigt.
Din rollVåra farmaceuter arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I din roll hos oss bidrar du till en trygg, professionell och välkomnande upplevelse för alla som besöker oss. I din roll har du hand om rådgivning, receptexpedition och egenvård, och tar ansvar för trygghet och service i varje kundmöte.
Vad du kommer att göra hos oss: Arbeta aktivt i dina kundmöten för att skapa mervärde genom rådgivning och sambandsförsäljning
Bidra till att vi når våra mål gällande patientsäkerhet, kvalitet och försäljning
Aktivt bidra till att stärka ditt team genom att dela med dig av både kunskaper och erfarenheter
Hålla dig uppdaterad på våra kampanjer och bidra till att vi når framgång i dem
Hålla dig uppdaterad och påläst om nytt sortiment för bästa kundvård
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla vår verksamhet till ett apotek som blir ett självklart val för våra kunder
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara legitimerad receptarie eller apotekare, med ett tydligt intresse för människor, hälsa och läkemedel.
Du är serviceinriktad med ett genuint intresse för kundmöten och har erfarenhet av att arbeta med rådgivande försäljning
Du är lösningsorienterad vilket innebär att du både ser och agerar på utmaningar som uppstår
Du har god samarbetsförmåga där du bidrar att skapa ett välfungerande team
Du håller dig uppdaterad på omvärldsförändringar kopplade till farmaci- och läkemedelsfrågor
Du har erfarenhet av att arbeta med omtänksam merförsäljning ur ett serviceperspektiv
Vi erbjuder... Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.
Om oss
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apoteket AB
(org.nr 556138-6532) Arbetsplats
Apoteket Kontakt
Niklas Östlund niklas.ostlund@apoteket.se Jobbnummer
9568710