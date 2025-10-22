Familjerättsjurist
Sparbanken Nord / Juristjobb / Piteå Visa alla juristjobb i Piteå
2025-10-22
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sparbanken Nord i Piteå
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige
Brinner du för familjerätt och vill göra verklig skillnad för människor? Hos Sparbanken Nord får du möjlighet att förena juridisk kompetens med personlig rådgivning - och därmed bidra till att skapa trygghet i våra kunders vardag. Här blir du en del av en arbetsplats som inte bara värdesätter din kompetens, utan också gör allt för att du ska trivas och utvecklas. Ja, en här ligare arbetsplats får du faktiskt leta efter.
På Sparbanken Nord erbjuder vi inte bara traditionella banktjänster, utan även juridiska tjänster. Nu söker vi en noggrann och initiativtagande jurist till vår juridiska avdelning där familjerättsliga frågor är centrala. På juristavdelningen blir du del av ett engagerat team och arbetar också nära våra rådgivare för att skapa helhetslösningar för våra kunder.
Som jurist hos oss får du arbeta självständigt med varierade uppdrag inom ramen för ekonomisk familjerätt och ge våra kunder trygg och professionell rådgivning i livets alla skeden. Du kommer också att ha möjlighet att hålla föreläsningar och informationsinsatser för föreningar och andra grupper - en chans att sprida kunskap och göra skillnad i samhället.
Vi söker dig som är resultatinriktad, har gott omdöme och mycket god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta självständigt och har ett genuint intresse för att hjälpa människor. Din insats är en viktig del av den helhet vi erbjuder våra företags- och privatkunder.
Juristexamen är ett krav. Det är meriterande om du har kunskaper inom ekonomisk familjerätt och om du har erfarenhet av arbete som jurist i den privata sektorn eller vid myndighet. Det är härtill meriterande om du har tjänstgjort som notarie.
Din placering är i Piteå men du kan komma att möta kunder på fler av våra bankkontor. B-körkort är ett krav. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, dvs 38,5 h/v. Tillträde efter överenskommelse. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparbanken Nord
(org.nr 598800-4817) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chef Juridiska avdelningen
Matilda Grehn matilda.grehn@sparbankennord.se 0911-231436 Jobbnummer
9569167