Fältsekreterare
Habo Kommun / Socialsekreterarjobb / Habo
2025-09-09
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm

Habo kommun ligger i södra Vätterbygden som är en av landets främsta tillväxtregioner.
I Habo finns allt från ett livaktigt centrum, närhet till skog, natur och härliga bad i Sveriges näst största sjö. 2024 har Habo fått pris som "Årets superkommun" i kategorin "städer och stadsnära kommuner". 2025 fick Habo kommun en silverplats i "Årets superkommun".
Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg (IFO) är organisatoriskt uppdelad i tre enheter. Enheten för Barn och unga, enheten för vuxen och enheten för Öppenvård.
Öppenvårdsenheten består av familjebehandlare, fältsekreterare, vuxenbehandlare, kurator på familjecentral, samt en blivande SSPF koordinator. Enheten ligger under IFO-chef.
Vi söker nu en vikarierande fältsekreterare med eventuell möjlighet till förlängning.
Vi rekryterar löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Som fältsekreterare får du vara med att driva och utveckla det förebyggande sociala arbetet för ungdomar, på grupp- såväl som på individnivå. Fältsekreteraren har en kontinuerlig och nära samverkan med skola, fritidsgård, polis m.fl. Genom samverkan, relationsskapande och kartläggande arbete identifieras mål för vidare förändringsarbete. Målgruppen innefattar främst ungdomar i åldrarna 13-20 som befinner sig i riskzon. Arbetet bedrivs i olika miljöer där ungdomar vistas och sker såväl dag som kväll, vardag som helg. En stor del av arbetet med ungdomar ges via råd- och service men vissa biståndskontakter med ungdomar och deras familjer förekommer. I rollen som fältsekreterare ingår också att verkställa ungdomstjänst, ungdomsvård, medling, stöd till unga brottsutsatta och vittnen samt vissa förhandsbedömning gällande ungdomar.
Vi söker dig som tycker om att möta och bygga relationer till ungdomar och vill vara med och utveckla vårt förebyggande arbete i kommunen. Du ska vilja vara en del av en arbetsgrupp där vi samarbetar och delar med oss av våra erfarenheter och vår kompetens för att tänka klokt tillsammans och hjälpa varandra. Som person bör du vara öppen och utåtriktad samt tycka att det är spännande med nya situationer. Du behöver vara trygg i dig själv och ha förmåga att vara tydlig och sätta gränser. Du behöver trivas med att samverka med andra och samtidigt ta eget ansvar och driva frågor och processer.Kvalifikationer
Vi vill att du som söker är socionom eller har annan samhälls- eller beteendevetenskaplig utbildning som vi bedömer lämplig. Du behöver ha kunskap om socialtjänstens arbete och lagstiftning och kunna representera socialtjänsten i samverkan med andra. Du ska vilja fortsätta din egen utveckling genom både det faktiska arbetet och genom utbildningar. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som fältsekreterare, socialsekreterare eller familjebehandlingsarbete, samt kunskap och utbildning om våld i nära relation, missbruk och kriminalitet.
ÖVRIGT
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Förbered dig genom att ha ditt CV klart som du ska bifoga till ansökan. Du har också möjlighet att bifoga personligt brev och andra dokument.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-427". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
(org.nr 212000-1611) Kontakt
Enhetschef
Susanne Fagerberg susanne.fagerberg@habokommun.se 070-5548124 Jobbnummer
9500795