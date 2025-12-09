Extrajobb som lagermedarbetare
OnePartnerGroup Norr AB / Brevbärarjobb / Luleå Visa alla brevbärarjobb i Luleå
2025-12-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Norr AB i Luleå
Om jobbet
Är du student som vill tjäna lite extra pengar? Eller jobbar du deltid och vill kombinera detta med ett annat jobb? Då är du den vi söker!
Anställningen innebär en timanställning i OnePartnerGroups konsultverksamhet.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som trivs med ett tempofyllt, ansvarsfullt och utmanande jobb. Arbetet är fysiskt utmanande och kräver att du innehar en god fysik och är ansvarstagande i din natur. Självständighet är ett måste och vi ser att du är en driven person som gillar att göra det där lilla extra för att arbetet ska bli utfört med god kvalitet.Arbetstiderna varierar men är förlagda varje vardag vilket gör att det är ett perfekt arbete att ha vid sidan om dina studier/deltidsjobb.
Arbetet är förlagt till vardagskvällar/nätter och start- och sluttiderna kan variera.
Start- OmgåendeArbetstider: Måndag till Fredag, varje vardag med varierande tider.Profil
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har en annan sysselsättning på minst 50%, tex studier eller ett annat deltidsjobb.
Du måste även ha fyllt 18 år och ha goda kunskaper i det svenska språket.Vi ser att du är en positiv person som är serviceminded och har lätt för att ta för dig. Det är viktigt att du kan ta ansvar, är arbetsvillig och är bra på att samarbeta med dina kollegor.
Välkommen med din ansökan!
Om OnePartnerGroup
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Norr AB
(org.nr 556877-3476), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Johan Söderlind johan.soderlind@onepartnergroup.se Jobbnummer
9636318