Event host till Stockholm City
Andara Group AB / Evenemangsjobb / Stockholm Visa alla evenemangsjobb i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Andara Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du skapa minnesvärda evenemang i hjärtat av Stockholm City? Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad Eventhost till ett pulserande uppdrag där du välkomnar gäster, koordinerar flöden och bidrar till att varje tillställning genomförs med stil och trygghet.
Om rollen
Som Eventhost blir du en viktig frontfigur vid evenemang, företagsevent och mingel på plats i Stockholm City. Du arbetar tätt med eventteamet och våra uppdragsgivare för att säkerställa en smidig gästupplevelse från ankomst till avslut.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Välkomna gäster och skapa en trygg, professionell atmosfär
Registrera och checka in deltagare samt hantera gästlistor
Vägleda och informera gäster om program, lokaler och praktiska detaljer
Koordinera flöden i entré, garderob och serveringsområden
Stötta teknisk personal och leverantörer vid behov
Hålla ordning, hantera oförutsedda situationer och agera lösningsorienterat
Bidra till efterarbete såsom utvärdering och enklare sammanställningarKvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad, stresstålig och har god kommunikativ förmåga. Erfarenhet från event, reception, service eller liknande kundnära roller är meriterande.
Meriterande och önskvärda kvalifikationer:
Tidigare erfarenhet av värdskap eller eventarbete
God förmåga att hantera rörelse och flera uppgifter samtidigt
Vana vid att arbeta med digitala verktyg och gästlistor
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Kunskap om säkerhetsrutiner och publikhantering är meriterandeDina personliga egenskaper
Du är utåtriktad, positiv och lyhörd. Du har en hög servicekänsla, är flexibel och tar ansvar för att skapa ett tryggt och välkomnande intryck. Ett professionellt bemötande i kombination med god organisationsförmåga gör att du trivs i rollen.
Varför detta uppdrag?
Du får arbeta i en dynamisk miljö i centrala Stockholm med varierande evenemang och möjlighet att bygga erfarenhet inom eventproduktion. Tjänsten ger goda möjligheter att utveckla ditt värdskap och ditt arbetsnätverk.
Mer om tjänsten
Typ av uppdrag: Konsultuppdrag med möjlighet till förlängning eller övergång till anställning
Omfattning: Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Placering: Stockholm City, på plats
Tillsättning: Omgående
Andara Group ansvarar för rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten, kontakta vår konsultchef Ellinore Pereira på Ellinore.pereira@andaragroup.se
. Bifoga ditt CV och ett kort personligt brev i din ansökan. Urval sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7105400-1805627". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://andaraprofessionals.teamtailor.com
Drottninggatan 29 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Andara Professionals Jobbnummer
9702315