Event host till Stockholm City

Andara Group AB / Evenemangsjobb / Stockholm
2026-01-23


Visa alla evenemangsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Andara Group AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Danderyd, Huddinge eller i hela Sverige

Vill du skapa minnesvärda evenemang i hjärtat av Stockholm City? Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad Eventhost till ett pulserande uppdrag där du välkomnar gäster, koordinerar flöden och bidrar till att varje tillställning genomförs med stil och trygghet.
Om rollen
Som Eventhost blir du en viktig frontfigur vid evenemang, företagsevent och mingel på plats i Stockholm City. Du arbetar tätt med eventteamet och våra uppdragsgivare för att säkerställa en smidig gästupplevelse från ankomst till avslut.

Publiceringsdatum
2026-01-23

Dina arbetsuppgifter
Välkomna gäster och skapa en trygg, professionell atmosfär

Registrera och checka in deltagare samt hantera gästlistor

Vägleda och informera gäster om program, lokaler och praktiska detaljer

Koordinera flöden i entré, garderob och serveringsområden

Stötta teknisk personal och leverantörer vid behov

Hålla ordning, hantera oförutsedda situationer och agera lösningsorienterat

Bidra till efterarbete såsom utvärdering och enklare sammanställningar

Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad, stresstålig och har god kommunikativ förmåga. Erfarenhet från event, reception, service eller liknande kundnära roller är meriterande.
Meriterande och önskvärda kvalifikationer:

Tidigare erfarenhet av värdskap eller eventarbete

God förmåga att hantera rörelse och flera uppgifter samtidigt

Vana vid att arbeta med digitala verktyg och gästlistor

Flytande svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Kunskap om säkerhetsrutiner och publikhantering är meriterande

Dina personliga egenskaper
Du är utåtriktad, positiv och lyhörd. Du har en hög servicekänsla, är flexibel och tar ansvar för att skapa ett tryggt och välkomnande intryck. Ett professionellt bemötande i kombination med god organisationsförmåga gör att du trivs i rollen.
Varför detta uppdrag?
Du får arbeta i en dynamisk miljö i centrala Stockholm med varierande evenemang och möjlighet att bygga erfarenhet inom eventproduktion. Tjänsten ger goda möjligheter att utveckla ditt värdskap och ditt arbetsnätverk.
Mer om tjänsten

Typ av uppdrag: Konsultuppdrag med möjlighet till förlängning eller övergång till anställning

Omfattning: Heltid eller deltid enligt överenskommelse

Placering: Stockholm City, på plats

Tillsättning: Omgående

Andara Group ansvarar för rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten, kontakta vår konsultchef Ellinore Pereira på Ellinore.pereira@andaragroup.se. Bifoga ditt CV och ett kort personligt brev i din ansökan. Urval sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7105400-1805627".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Andara Group AB (org.nr 556900-9003), https://andaraprofessionals.teamtailor.com
Drottninggatan 29 (visa karta)
111 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
Andara Professionals

Jobbnummer
9702315

Prenumerera på jobb från Andara Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Andara Group AB: