Erfarna asbestsanerare i Göteborg
Gr8 partner group AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Göteborg Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Göteborg
2025-09-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gr8 partner group AB i Göteborg
, Partille
, Trollhättan
, Gislaved
, Skövde
eller i hela Sverige
Vi på Gr8 Partner Group söker nu asbestsanerare till kund i Göteborg. Vi söker dig som har rätt kompetens och erfarenhet för att utföra säkra och effektiva saneringsarbeten. Arbetet innebär både rivning och asbestsanering runtom i Göteborg.
Vi söker dig som har:
Utbildning och erfarenhet som asbestsanerare samt tjänstbarhetsintyg.
Flytande i svenska eller engelska
Förmåga att arbeta effektivt både i team och självständigt.
En kvalitetsmedveten inställning och ett högt säkerhetstänk.
God fysik, då arbetet kan vara fysiskt krävande.
B-körkort. (merit)Publiceringsdatum2025-09-04Om företaget
Gr8 Partner Groups arbetssätt präglas av personligt engagemang. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag som arbetar mot hållbara och långsiktiga personallösningar inom bygg och industri. Som ett mindre företag arbetar vi nära varandra, vilket gör att varje individ blir en värdefull del av vårt team.
Vi fokuserar på att bygga starka och förtroendefulla relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Genom att noggrant matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats skapar vi förutsättningar för långsiktiga samarbeten där både företag och anställda kan utvecklas och växa.
Varje medarbetare är för oss mer än bara en resurs - vi fokuserar på människan bakom kompetensen och arbetar tillsammans för en hållbar och långsiktig framtid.
Obs! Märk din ansökan med "Asbestsanerare Göteborg". Omarkerade ansökningar kommer ej att kunna hanteras.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: ansok@gr8partner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Asbestsanerare Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gr8 partner group AB
(org.nr 559344-4804) Arbetsplats
Gr8 Partner Group AB Jobbnummer
9492962