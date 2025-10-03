Erfaren undersköterska till vårdavdelning Stroke
Är du undersköterska med erfarenhet av akutsjukvård? Vill du vara på en arbetsplats där du kan göra skillnad? Söker du spännande, lärorika och utmanande arbetsuppgifter där du kan bygga på din kompetens inom en verksamhet med olika vårdnivåer? Välkommen att söka till oss på Vårdavdelning Stroke i Solna!
Du erbjuds
möjligheten att jobba med strokevård i framkant.
Vill du utveckla din spetskompetens inom akutneurologi är det till oss du ska komma!
en arbetsplats med delaktigt och närvarande ledarskap - hos oss blir du en del av ett inkluderande och dynamiskt team
personligt anpassad inskolning
regelbundna internutbildningar och föreläsningar över året
Vi jobbar med kompetensutveckling bland annat med hjälp av Region Stockholms kompetensstege för undersköterskor inom verksamheten. Vårt mål är att skapa en hållbar schemaläggning som utvärderas regelbundet och vi arbetar med individuell schemaplanering.
Självklart får du också ta del av de generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder.
På vårdavdelning Stroke arbetar vi med akutneurologisk omvårdnad och övervakning för patienter med stroke. Patienter som söker till oss kommer ifrån hela Stockholmsområdet och närliggande regioner för högspecialiserad vård vid den akuta fasen vid stroke dygnet runt.
Utöver vårt strokeuppdrag har vi ansvar för att tillhandahålla akut intermediärvård. Här kommer du att växla mellan olika vårdnivåer där du kommer bedriva övervakning på en intermediär nivå med kontroller av medvetande, andning, cirkulation och neurologisk funktion samt lättare övervakning på B- och C-nivå. Patienter som vårdas hos oss kan ha fått specifika behandlingar så som trombolys, anti-epileptiskt intravenös behandling samt postoperativ övervakning av patienter som genomgått trombektomi.
Tjänsten inkluderar tjänstgöring två av fem helger.
Vi söker dig som
har erfarenhet och genuint intresse for neurologi och akutsjukvård. Rollen kräver att du är jobbfokuserad och tar eget ansvar för ditt arbete och våra patienter
tycker om att arbeta med omväxlande arbetsuppgifter i en arbetsmiljö med stundtals högt tempo. Arbetet kräver därför att du har förmågan att snabbt växla mellan olika tempon, besitter en god samarbetsförmåga och har lätt för att kommunicera
hjälper dina kollegor när det behövs, tar egna initiativ utifrån gemensamma mål och vill vara med och utveckla vår verksamhet mot en god vård och en god arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor eller arbetsgivarintyg som styrker att du hade tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023 i enlighet med övergångsbestämmelserna (2021:739) i Patientsäkerhetslagen (2010:659). Du som söker med arbetsgivarintyg ska bifoga betyg från din undersköterskeexamen.
Minst två års erfarenhet av att arbeta som undersköterska inom akutsjukvård
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet inom neurosjukvård
Om rekryteringsprocessen
För att din ansökan ska bedömas komplett ska den innehålla bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller arbetsgivarintyg som styrker tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023. Notera att du som söker med arbetsgivarintyg även behöver bifoga betyg från din undersköterskeexamen för att ansökan ska bedömas komplett.
Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Läs mer om rekryteringsprocessen här.
Vi ser fram emot att träffa dig!
• Hälsningar David Landberg och Jenny Binback, omvårdnadschefer
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Hjärta, Kärl och Neuro
Tema Hjärta, Kärl och Neuro erbjuder vård till patienter med kardiovaskulära eller neurologiska sjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-hjarta-karl-och-neuro/
