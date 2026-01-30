Erfaren Snickare inom byggnadsvård
2026-01-30
SnickarFranck Ekobygg och Byggnadsvård utför byggnadssnickeri med hållbara, sunda material och har specialiserat sig på renovering av äldre hus och byggnadsvård.
Våra beställare är i huvudsak privatkunder som förvärvat torp eller gårdar som de vill renovera på ett hållbart sätt, med respekt för det gamla hantverket och med sunda klimatsmarta byggnadsmaterial.
Vi utför även renovering och nyproduktion av moderna hus och stugor i de fall kunden är intresserad av att bygga med ekologiska material och tekniker. En del renoveringsarbeten av museal karaktär kan också förekomma, dvs renovering i kulturmärkta byggnader.
Vi utgår från Ängelholms kommun (Hjärnarp) och arbetar främst i nordvästra Skåne, men åtar oss ibland även projekt i andra delar av Skåne och södra Halland. Det ingår en del pendling vilket du måste vara öppen för.
Vi söker dig som är erfaren snickare gärna med kompetens även inom timring (vi tar ej in lärlingar eller nyutbildade just nu). Du har minst fem års erfarenhet som snickare samt erfarenhet eller ett genuint intresse för äldre hus och ekologisk byggnation.
Vi ställer höga krav på att du är både noggrann och effektiv när du jobbar, håller god ordning på arbetsplatsen och är van att ta eget ansvar samt har god planeringsförmåga. Du fungerar lika bra ensam som i lag, har god samarbetsförmåga och social kompetens. Du är trygg i dina egna färdigheter och samtidigt ödmjuk och nyfiken på att lära dig nya saker.
Vi värderar personliga egenskaper högt och vi ser gärna att du med glädje gör du ett gott hantverk. God personkemi med det etablerade arbetslaget är en grundförutsättning för vidare anställning.
Hos oss kommer du att arbeta i ett positivt lag med härliga kollegor. Vi arbetar aktivt med medbestämmande och är lyhörda gentemot de anställdas önskemål och behov. Det är hög frihet under eget ansvar. Kontinuerlig fortbildning inom ekobygg och byggnadsvård ingår i tjänsten.
Vi tillämpar provanställning som i förlängningen kan leda till tillsvidareanställning, eller löpa vidare som tim- eller projektanställning, allt beroende på förutsättningar och önskemål.
Sammanfattning kvalifikationer:
• B-körkort
• Flytande svenska
• Minst 5 års erfarenhet som snickare
• Erfarenhet/intresse för ekobygg och byggnadsvård
• Effektiv, god planeringsförmåga, ordningsam och noggrann
• Kan jobba både ensam och i lag
• God social kompetens samt positiv
Du får:
• Arbeta med byggnadsvård och ekologiska/sunda material
• Varierande arbetsuppgifter i inspirerande miljöer
• Utrymme för personligt och yrkesmässigt växande
• Trevliga och pålitliga arbetskamrater
• Fortbildning och brett medbestämmande
I din ansökan vill vi se:
• CV med personligt brev (berätta om dig själv, dina erfarenheter och varför du är intresserad av att jobba just hos oss)
• Gärna några bilder och information om några referensprojekt du genomfört under de senaste åren där yrkesskicklighet tydligt framgår. Referenspersoner ska vara tillgängliga.
OBS! Vi svarar enbart på seriösa ansökningar som uppfyller SAMTLIGA angivna kriterier. Vi kommer inte att svara på ansökningar som ej uppfyller kraven.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@snickarfranck.se
Detta är ett heltidsjobb.
SnickarFranck Ekobygg och Byggnadsvård AB
Allegårdsvägen 4
266 75 HJÄRNARP
För detta jobb krävs körkort.
