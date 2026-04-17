Erfaren Mekaniker Sökes omgående
Em Elit MC AB / Maskinreparatörsjobb / Stenungsund Visa alla maskinreparatörsjobb i Stenungsund
2026-04-17
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Em Elit MC AB i Stenungsund
Vi på Unique Cars & Elit MC söker nu en erfaren och engagerad mekaniker till vårt team. Vi är en komplett anläggning som erbjuder bilförsäljning, motorcykelförsäljning, biltvätt samt är en BDS-auktoriserad bilverkstad.Publiceringsdatum2026-04-17Om tjänsten
Som mekaniker hos oss kommer du att arbeta med allt från service till avancerade reparationer på olika typer av bilar. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med vår verkstadschef och övriga kollegor. Vi värdesätter struktur, effektivitet och god planering i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som bilmekaniker
Är självgående, noggrann och har ett öga för detaljer
Är punktlig och arbetar strukturerat
Har god samarbetsförmåga och trivs i team
Behärskar svenska i tal och skrift (engelska är meriterande)
Har erfarenhet av att arbeta med olika bilmärken och modeller
Har erfarenhet av diagnostikverktyg
Erfarenhet av arbete med motorcyklar är meriterande, men inget krav.
OBS: Vi tar endast ansökningar via email mailadressen finns nedantill. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: Ara@unique-cars.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Em Elit MC AB
(org.nr 559373-5847)
Brålandsvägen 21 (visa karta
)
444 60 STORA HÖGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ara Shamar Ara@unique-cars.se 0736272343 Jobbnummer
9861094