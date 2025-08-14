Erfaren elektriker - redo för nästa utmaning?
Som elektriker hos oss får du arbeta med varierande uppdrag inom både service och entreprenad. Du kommer att ingå i ett engagerat team där vi värdesätter samarbete, yrkesstolthet och god stämning på jobbet.
Vi är ett härligt gäng på totalt 25 medarbetare, fördelat mellan våra kontor i Sollefteå och Kramfors.
Just nu ser vi fram emot en spännande höst med flera nya projekt och vi vill att du blir en del av vårt gäng!
Vi söker dig som
Är utbildad elektriker med minst 5 års erfarenhet
Har ECY-certifikat eller motsvarande
Är noggrann, självständig och lösningsorienterad
Har B-körkort
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt och växande företag
Trevliga kollegor och en arbetsmiljö där vi hjälper varandra
Varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas inom yrket
Kollektivavtal och bra förmåner
Vi gör löpande intervjuer - sök jobbet redan idag!
Vill du veta mer om oss och se vad vi kan erbjuda våra kunder? Besök matselektriska.se
Vi hanterar rekryteringen själva och tackar därför nej till kontakt från rekryteringsföretag eller annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: lena@matselektriska.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mats Elektriska AB
(org.nr 556607-6294), http://matselektriska.se
Långgatan 3 (visa karta
)
881 31 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Frågor om tjänsten
Fredrik Jeanson fredrik@matselektriska.se 0706066101 Jobbnummer
9457766