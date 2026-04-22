Erfaren Drifttekniker sökes till Malmö
Luotea FM AB / Fastighetsskötarjobb / Malmö Visa alla fastighetsskötarjobb i Malmö
2026-04-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luotea FM AB i Malmö
, Helsingborg
, Mörbylånga
, Göteborg
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett sammansvetsat team och arbeta med att säkerställa driften av fastighetstekniska installationer? Vi på Luotea söker nu en Drifttekniker som brinner för att leverera bästa möjliga service till våra kunder i området i och runt Malmö.
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan, och i det uppdraget behövs du!Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Som drifttekniker arbetar du ute hos våra kunder, som inkluderar kommersiella fastighetsägare, industrier och kommuner. Rollen erbjuder en stor variation av arbetsuppgifter, såsom felsökning, driftoptimering, larmhantering, förebyggande underhåll samt uppföljning och återrapportering.
Hos oss har du ett självständigt arbete där dina insatser bidrar till välskötta anläggningar och minskade energi- och driftkostnader för våra kunder.
Vi erbjuder en spännande, stimulerande och utmanande arbetsmiljö tillsammans med engagerade och drivna kollegor. Vi värnar om våra medarbetares utveckling, har korta beslutsvägar och ger dig goda möjligheter att påverka din arbetsvardag.
Beredskap kan ingå i tjänsten.
För att lyckas i rollen behöver du
Yrkeshögskola om minst 1,5 år motsvarande 300 YH-poäng alternativt motsvarande 400 YH-poäng med inritning teknik eller fastighetsdrift
• 2 års erfarenhet som drifttekniker
Kunnig inom styr- och reglerteknik
Erfarenhet av driftoptimering och servicearbete inom fastighet
Goda kunskaper inom fastighetsteknik (el, ventilation, VVS, kyla eller liknande)
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God datorvana
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete och sprinkleranläggningar
Om dig
För att lyckas i rollen som drifttekniker vill vi att du är ansvarstagande, ödmjuk, noggrann och omsorgsfull som person. Du är social och lyhörd för våra kunders behov och har en förmåga att bygga förtroende hos dem. Du är nyfiken och intresserad av teknik och är en kreativ problemlösare. Du är målmedveten, strukturerad och självgående och gillar utmaningar. Du drivs av att överträffa kundens förväntningar.
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden trygghet, gemenskap och arbetsglädje - och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
Förmånligt pensionsprogram
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutvecklingSå ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail. En bakgrundskontroll kan komma att genomföras på slutkandidat. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Driftchef Martin Skude, martin.skude@luotea.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luotea FM AB
(org.nr 556473-2260)
Olsgårdsgatan 11 (visa karta
)
215 79 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luotea FM Kontakt
Rekryterare
Sara Widforss sara.widforss@luotea.com 0702016050
9868805