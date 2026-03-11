Enhetschef till Oxbackshemmets vård- och omsorgsboende
2026-03-11
En av våra resultatenhetschefer går efter många år i Södertälje kommun vidare till nya utmaningar. Vi söker därmed en enhetschef till Oxbackshemmets vård- och omsorgsboende.
Att vara i framkant vad gäller välfärdsteknik är ett av våra signum. Detta betyder att vi b.la breddinför digital teknik på våra boenden för att öka kvaliteten. Med hänsyn till arbetsmiljö för medarbetare och chefer har vi 2-3 chefer per boende för att kunna utöva ett nära ledarskap.
Vill du vara med i omställningen för att möta framtidens äldreomsorg? Du får god kompetensutveckling samtidigt som vi tillsammans skapar förutsättningar att leda utifrån det nära ledarskapet.
Detta innebär:
• Transformerande ledarskap där alla chefer erbjuds utbildning, ett utvecklingsprogram, coachning, kollegial chefshandledning och mentorstöd
• Styrning och ledning som genomsyras av ett salutogent förhållningssätt där vi bedriver ett intensivt arbete för att skapa en kultur med större engagemang och stolthet
Det här är en unik möjlighet att tillsammans med en chefskollega vara med att forma och utveckla verksamheten.
Här kan du läsa mer om respektive boende: Våra äldreboenden - Södertälje kommun (sodertalje.se)
Ditt uppdrag
I rollen som resultatenhetschef är det viktigt att se till att de boendes delaktighet och självständighet värnas liksom att dina medarbetare har en god arbetsmiljö. För att lyckas med det behöver du fokusera på kvalitet, medarbetares arbetsmiljö och ekonomi. Självklart ser du också till att Södertälje kommuns värderingar och riktlinjer efterlevs och att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för kommunen. Du uppmuntrar innovation och nya ideér. Ditt ledarskap utgår från vår värdegrund samt de krav och förväntningar vi ställer på dig som chef och ledare i Södertälje kommun.
För att lyckas hos oss så tror vi att du trivs med att jobba med ett mångsidigt och ett utvecklingsinriktat uppdrag. Som resultatenhetschef har du tillsammans med din resultatenhetschefskollega ett helhetsansvar för att leda, utveckla och följa upp resultatenhetens verksamhet.
Tillsammans med dina övriga enhetschefskollegor och utifrån vårt omställningsprogram är du med och får möjlighet att påverka utvecklingen inom äldreomsorgen och dess kompetensförsörjning. Vi jobbar mycket med kompetensutveckling av befintlig personal och har ett utvecklande samarbete med exempelvis Telge Tillväxt och Arbetsförmedlingen.
Ledarskap i Södertälje kommun
Som chef hos oss har du stor möjlighet att leda utvecklingen i kommunen genom din nyckelroll där du omsätter politiska mål till meningsfull verksamhet som gör skillnad för våra invånare. Du leder med engagemang, skapar delaktighet och ger dina medarbetare professionellt stöd för att nå gemensamma mål. Genom våra utvecklingsinsatser för chefer får du möjlighet att stärka dina förmågor och växa i ditt ledarskap.
Vem är du?
För att lyckas som enhetschef vill vi att du är van vid att driva och följa upp verksamhet. Du får möjlighet att jobba med en erfaren kollega för att utvecklas i uppdraget. Genom din personlighet och ditt ledarskap är du bra på att se sammanhang. Du är uppmuntrande och positiv till nya förslag och ideér där du får andra att må bra och möjlighet till utveckling.Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
• Högskole- eller universitetsexamen som till exempel socionom, sjuksköterska eller beteendevetare
• Chefserfarenhet inom vård- och omsorg eller för området funktionsnedsatta
• Förmåga och kompetens att utmana och frigöra kraften hos dina medarbetare samtidigt som du är strukturerad och kommunikativ.
• Vi ser att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av digitalisering och välfärdsteknik inom omsorgen
• Erfarenhet av att arbeta i en miljö där olika kulturer och förhållningssätt möts och/eller erfarenhet av arbete i politiskt styrd verksamhet
• Utbildningar inom arbetsmiljö, arbetsrätt och ledarskap
• Erfarenhet av att jobba i systemen Timecare, Combine och Självservice
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Som en av oss är du med och skapar förutsättningar för en god omsorg och vård till våra medborgare.
Vi ser olikheter som en styrka i vårt arbete. Det ger oss en bredd och kompetens att ge stöd till människor för att kunna leva ett så tryggt och självständigt liv som möjligt. Inom våra verksamheter är ambitionen att arbeta hållbart genom ett systematiskt kvalitetsarbete, digitalisering och kompetensutveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Resultatområdeschef
Mats Karlsson mats.karlsson@sodertalje.se 08-5230 66 02 Jobbnummer
9789461