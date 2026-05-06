Enhetschef till HSB Norra Götaland
2026-05-06
HSB är en medlemsägd bostadsorganisation. Vi är Sveriges ledande företag inom förvaltning och byggande av bostadsrätter. HSB Norra Götaland har 280 medlemsföreningar med ca 18 000 bostadsrätter. Utöver dessa medlemsföreningar förvaltar vi även 100-tals privata bostadsrättsföreningar. Vi förvaltar också ett eget fastighetsbestånd på 1100 lägenheter samt kommersiella lokaler. I tjänsteutbudet ingår fastighetsservice, fastighetsekonomi, entreprenad och teknik.
HSB Norra Götaland söker nu en chef till fastighetsservice i Mariestad, Lidköping, Skara
Som Enhetschef för Fastighetsservice har du ett helhetsansvar för verksamheten. Du leder och utvecklar ett team med fastighetsskötare och lokalvårdare genom ett tydligt och närvarande ledarskap.
Du ansvarar för planering, styrning och uppföljning av verksamheten, medarbetare och ekonomi. Rollen innebär både att du är ute i verksamheten samt administrativa uppgifter såsom uppföljning, analys och rapportering.
I uppdraget ingår även att utveckla kundrelationer och arbeta affärsnära med försäljning och anbud. Du driver förbättrings- och utvecklingsarbete för att säkerställa hög kvalitet och god kundnytta.
Arbetsuppgifter i urval:
Leda och utveckla medarbetare och arbetsgrupper
Budgetansvar och ekonomisk uppföljning
Kundrelationer, försäljning och tjänsteutveckling
Förbättrings- och utvecklingsarbete
Du delar HSB:s värdegrund ETHOS - Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan.
Du är affärsmässig, strukturerad och trygg i ditt ledarskap. Du arbetar målstyrt, är drivande i förbättringsarbete och har god administrativ förmåga.
Vi söker dig som har:
Dokumenterad ledarerfarenhet
Goda kunskaper inom ekonomi och budgetarbete
Erfarenhet av personal- och arbetsmiljöansvar
Goda kunskaper i svenska med stor administrativ kunskap
Eftergymnasial utbildning är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ledarerfarenhet.
Vi erbjuder dig HSB erbjuder ett självständigt och utvecklande uppdrag i en kooperativ organisation som präglas av samverkan. Som enhetschef för fastighetsservice blir du en del av ett engagerat team med fokus på kvalitet och utveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Skara, Lidköping eller Mariestad. Fastigos kollektivavtal (I-avtalet) tillämpas och provanställning kan förekomma.
Kontakt Låter detta intressant? Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Av GDPR-skäl tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Vid frågor om tjänsten, kontakta affärsområdeschef Teknik på 010-442 44 13. Facklig representant för Unionen nås på 010-442 44 33 .
Sista ansökningsdagen är 31 maj 2026.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
